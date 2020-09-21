21.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
Просмотров:

ВСУшники в Донбассе стреляются, чтобы избежать ответственности за дезертирство


В зоне «ООС» при попытке дезертирства арестованы трое украинских боевиков, один из которых для сокрытия своего поступка, попросил товарищей прострелить ему ногу, чтобы в последующем обвинить в ранении защитников Донбасса.

Об этом сообщили в экстренном заявлении НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На позициях 23-го батальона в районе населённого пункта Пески было зафиксировано 15 выстрелов из стрелкового оружия в направлении населённого пункта Веселое. Факты стрельбы были отмечены и сотрудниками военной службы правопорядка ДНР, которые прибыли на позиции батальона для выяснения обстоятельств», – отметили в НМ ДНР.

В ходе проведения проверки выяснилось, что на позициях украинских боевиков двое военнослужащих пытались дезертировать, а третий для прикрытия их деятельности выстрелил себе в ногу и заявил, что ранение было получено в результате огня со стороны ДНР.

«В ходе разбирательства установлено, что неприцельная стрельба была связана с инцидентом, произошедшем вчера на позициях 23 батальона ВСУ. Двое военнослужащих, рядовые Хафизулин и Тарасевич, находясь в составе дежурной смены на наблюдательном пункте, решили самовольно оставить позиции, прихватив с собой оружие и боеприпасы. Старший на позиции – старший солдат Швец пытался отговорить их от задуманного, однако все усилия были напрасны.

В целях уйти от ответственности за отсутствие контроля за подчиненным личным составом и преднамеренное сокрытие факта дезертирства в составе группы, Швец попросил прострелить ему мягкие ткани ноги с дальнейшим обвинением Народной милиции в огневой провокации. Однако обман был оперативно вскрыт в связи с поимкой вооруженных беглецов. На данный момент в отношении трех военных преступников проводится разбирательство с возбуждением уголовных дел», – говорится в сообщении.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть