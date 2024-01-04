«Вся проблема в Зелёной плесени» – экс-советник Кучмы призывает мириться с Россией

Вадим Москаленко.  
04.01.2024 00:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинцам следует прекратить войну, пока ещё есть возможность отделаться «малой кровью».

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам следует прекратить войну, пока ещё есть возможность отделаться «малой кровью». Об этом в...

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Соскин обратил внимание, на визит президента России в госпиталь к раненым участникам СВО, где глава государства заверил, что Кремль не пойдёт на уступки Западу и будет продолжать противостояние за Украину.

«В принципе Путин уже готов на Северную войну, на всё готов. Почему мы не можем ему эту возможность дать? Он уже специально пошёл в этот госпиталь Вишневского, сел туда, и чётко рассказал, что он хочет сделать, и что ему надо.

Так в чём проблема? Для нас, украинцев, проблема только в одном – в Зеленском, в Умерове, в этих грёбаных «слугах», которые захватили власть на Украине.

То есть, если всю эти шпану и зелёную плесень убрать, то тогда мы выскочим с войны. Да, 14% у нас пока оккупировано. Но только 14%, а всё остальное наша армия держит», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что прекращению войны мешает только украинская власть, которая должна быть немедленно смещена.

«Неужели эта зелёная плесень может управлять русичами, украинцами, ариями?

Я так понимаю, что приходит время однозначного выбора. Надо, чтобы была создана Коалиция мира, и не обращать внимания на всех этих горлопанов», – добавил политолог.

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