Вся украинская инфраструктура износилась в хлам – эксперт

Вадим Москаленко .  
28.07.2023 16:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Украинская инфраструктура, от жилых многоквартирных домов до труб, полностью исчерпала свой ресурс и нуждается в немедленном капитальном ремонте.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская инфраструктура, от жилых многоквартирных домов до труб, полностью исчерпала свой ресурс и нуждается...

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«Нужно смотреть честно – 85% жилого многоквартирного фонда требует немедленного капитального ремонта, и он исчерпал свой ресурс. То есть, мы обязаны уже завтра начинать капитальный ремонт. Эти дома падают, горят, они никому не нужны, закон не выполняется, ничего не делается», – отметил он.

«Идём дальше. Теплокоммунэнерго, у нас семнадцать тысяч километров труб, по которым в дома идёт тепло. Так вот, из этих семнадцати тысяч километров труб, четырнадцать тысяч двести километров исчерпали свой ресурс и требуют немедленного капитального ремонта.

Вся инфраструктура на Украине исчерпалась, её нет», – сказал эксперт.

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