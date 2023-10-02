Вся западная техника скоро встанет на фронте без текущего ремонта – эксперт-инженер

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Западные производители будут размещать на Украине ремонтные мастерские, а не полноценное производство оружия и техники.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, комментируя встречу в Киеве министров обороны Франции и Великобритании и глав фирм, которые производят вооружение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если речь про разворачивание производства, то по большому счету у Украины этих ресурсов вообще нет, и она уже живёт большей частью чисто в долг, за счёт того, что подпитывается со стороны Запада. На мой взгляд, вот эти телодвижения, в первую очередь, связаны с двумя моментами. Первые – для Запада сейчас Украина большой полигон, где идет испытание новых видов вооружений, проверка существующих видов, оценка эффективности использования и прочее. Вторая составляющая – это необходимость создавать обслуживающие ремонтные центры поближе к линии фронта, грубо говоря, не столько производство, сколько обслуживание и ремонт. Потому что на данный момент вся западная техника – это жуткая разунификация, и для тыловых служб это просто кошмар», – подчеркнул он.

По словам эксперта, со стороны ВСУ скопилось большое количество бронетехники, которая числится на бумаге, но работает на передовой.

«Танки формально числятся, потому что они были поставлены, но из-за того, что там кому-то необходимо сделать ремонт текущий, кому-то просто поставить деталь и прочее, а всё тащить в Польшу или в Германию на ремонт – это нереально. Из-за этого непосредственно на боевых позициях у них ограниченное количество техники даже относительно той, которая была поставлена. Потому что всегда часть техники находится в ремонте, а запаса запчастей нет, и поэтому какую-то часть запчастей, техосмотра, прочие вещи вполне сообразно для них производить непосредственно на территории. Тем более, что специалистами там будут работать украинские граждане, и рисков для граждан Евросоюза гораздо меньше, даже в случае обстрелов», – считает Васильев.