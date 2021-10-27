Второй тур: удастся ли оппозиции устроить майдан в Тбилиси?

27.10.2021 17:56 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Грузия готовится к проведения второго тура выборов в органы местного самоуправления, которые запланированы на 30 октября. Гражданам республики предстоит избрать кандидатов в мэры 5 крупных городов страны.

Вопросы о том, каковы шансы на победу у правящей партии «Грузинская мечта» и их противников в лице оппозиционного «Единого национального движения», удастся ли последним расшатать политическую обстановку в стране, превратив ее в грузинский евромайдан, «ПолитНавигатор» задал политическому эксперту, профессору Черноморского университета Ники Читадзе.

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Какая политическая партия одержит победу во втором туре муниципальных выборов в Грузии?

– У правящей партии есть административный ресурс, при наличии которого она с легкостью будет набирать необходимые ей голоса. Оппозиции, разумеется, будет в разы труднее – она должна будет прибегнуть к каким-то действиям, чтобы основательно мобилизовать своих сторонников. На мой взгляд, в нескольких крупных городах страны оппозиции все-таки удастся одержать победу. Например, оппозиция победит в Зугдиди и Сенаки.

Удастся ли «ЕНД» заручиться поддержкой голосов других оппозиционных партий, которые выбыли из предвыборной гонки?

– Что касается партии бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария, то я сомневаюсь, чтобы его сторонники голосовали за «Единое национальное движение». Относительно других политических партий – «Лело», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия» – эта часть оппозиции будет голосовать за «ЕНД». Это свидетельствует о том, что оппозиционеры активно сотрудничают и договариваются между собой.

Как распределятся голоса в регионах Грузии, где проживают представители национальных меньшинств? Согласно последним данным, во всех регионах бок о бок идут и представители от правящей власти, и от оппозиции.

– Я думаю, что все это обусловлено тем фактором, что во время правления «Единого национального движения» под руководством Михаила Саакашвили многие инфраструктурные проекты были осуществлены в регионах, где проживают национальные меньшинства. Люди помнят, с какой активностью осуществляли работы прежние власти и видят, как вяло занимаются действующие. Они понимают, что во время правления «Грузинской мечты» их социал-экономическое положение никак не улучшилось, а наоборот – в разы ухудшилось. Ошибки «Грузинской мечты» способствуют тому, что ее электорат разворачивается от в сторону оппозиции.

Попытается ли оппозиция в случае проигрыша мобилизовать своих сторонников, чтобы устроить грузинский евромайдан?

– Да, разумеется, волна протестных акций будет. Если будет доказано, что правящие власти сфальсифицировали выборы, прибегли к проведению так называемых «каруселей», то волна протестов, соответственно, накроет Грузию. Вы же помните, что совсем недавно – 14 октября более 60 тысяч сторонников оппозиции посетили масштабную акцию в центре Тбилиси. Это говорит о том, что все они в случае фальсификации готовы выйти на проспект Руставели. Люди были не только из Тбилиси, но и других регионов страны. Не надо забывать, что у оппозиции в активе регулярно полмиллиона избирателей.

Каковой будет реакция Запада? Какую политическую партию на сей раз будет лоббировать Брюссель?

– Негативная, разумеется. Мы знаем, что Запад уже предпринимает разные радикальные шаги в этом направлении. Например, совсем недавно правящей «Грузинской мечте» отказали в получении очередного финансового транша из Евросоюза. Все это говорит лишь о негативном отношении Запада к правящей в нашей стране политической партии.