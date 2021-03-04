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04.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, ЕС, Косово, Политика, Сербия
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Вучич: «Какой компромисс, если от нас ждут признания Косово?»


После встречи с полномочным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком президент Сербии Александр Вучич констатировал, что Запад хочет только расчленения его страны.

Об этом сербский президент рассказал по итогам встречи в ходе общения с журналистами.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич подчеркнул, что Вашингтон, Брюссель и Приштина хотят от Белграда одного.

«И тогда каков компромисс, если те, кто выступает посредником в диалоге, как и Приштина, говорят, что признание Косово – это компромиссное решение? – сказал президент Сербии. – При этом, когда представители Приштины заявляют, что границы такие, какими мы их установили, и в то же время мы хотим взаимного признания, я не вижу желания или воли к компромиссу ».

Вучич также отметил, что в то время как ЕС говорит о «полной нормализации отношений между Белградом и Приштиной», что, добавляет он, является мандатом ЕС, согласованным на уровне ООН, от президента США Джо Байдена ему приходит поздравление с фразой про «взаимное признание».

«После этого политики Приштины повторяли это как попугаи – «взаимное признание », как бы глупо это ни звучало для каждого человека в Белграде, Нови-Саде или где-либо еще в Сербии. Как будто мы нуждаемся в признании Приштины и как будто мы не существуем как государство без их признания», – отметил Вучич.

Сербский лидер отметил, что если раньше термин «взаимное признание», можно было считать изобретением албанских сепаратистов, то теперь очевидно, что это американская идея. От которой кто-то, возможно, и почувствовал себя счастливым, но не граждане Сербии.

«Мне нечего скрывать, наше положение трудное, очень трудное. Мы столкнемся с серьезным давлением, но мы должны работать, участвовать в диалоге и достичь компромиссного решения. Сербия имеет свои государственные и национальные интересы, которые она должна охранять и защищать», – добавил Вучич.


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