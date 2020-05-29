Вучич: «Мы не станем служить Западу»

29.05.2020, Белград, Алексей Топоров

На открытии Международной конференции «Мир после коронавируса» в Белграде президент Сербии Александр Вучич произнес речь, которая по тональности близка знаменитой Мюнхенской речи Владимира Путина.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире происходит одна очень важная вещь: до Давоса в 2016 году преобладал глобалистский подход, в котором Америка хотела быть лидером, но дело дошло до того, что все начали отказываться от принципов рыночной экономики, и тут в этот процесс влился Китай, заявив, что также выступает за глобализацию, – сказал президент Сербии. – Многие, кто не может противостоять этой рыночной конкуренции, закрыли (свои рынки), поэтому у нас так много защитных мер на нашем собственном рынке, с гораздо меньшей защитой от китайского и российского рынков.

В таких условиях все обернулось огромным лицемерием: нас учили, что нет большей ценности, чем свободный рынок, а сегодня мы являемся свидетелями того, что мало кто заинтересован в свободном потоке капитала, услуг и людей».

При этом Вучич отметил, что в «демократические» времена Сербия была страной-неудачником, где средняя зарплата отставала от уровня стран-соседей. И тогда нельзя было представить, чтобы в эфире ТВ появилась патриотическая оппозиция. Теперь, при правлении патриотов, у прозападной оппозиции есть собственные телеканалы, а средняя зарплата в Сербии выросла с 340 евро до 510 евро, внешний долг у страны меньше, чем у маленькой Черногории, и, если прогнозы МВФ оправдаются, сербский ВВП превзойдет ВВП Хорватии по итогам этого года. При этом «свободный поток товаров, капиталов и услуг оказался не важен».

«Сегодня мы наблюдаем за тем, что все думают, что имеют право высказываться о проблеме Косово и Метохии чуть ли не ежедневно, – отметил Вучич. – Все великие державы, все региональные державы и, следовательно, все малые страны региона, которые даже не имеют к этому вопросу никакого отношения. Е

сли бы мы высказались о них в подобном ключе, нам бы ответили, что мы вмешиваемся во внутренние дела, что мы угрожаем региональной стабильности. Никто не предоставил нам решения и не научил тому, как решить косовский вопрос. При этом все думают, что мы незрелы, и нам нужно постоянно указывать. И решение проблемы должно соответствовать их геостратегическим интересам, а не интересам сербского народа и албанцев, которых это непосредственно касается».

Он заметил, что не может скрыть своего презрения к тем, кто вел себя и относился к Сербии подобным образом.

«Пока я президент, я буду относиться ко всем, кто думает, что мы коврик, о который они могут вытереть свои грязные ноги, растоптать и сказать, что мы должны быть довольны тем, как прекрасно они к нам расположены, подобным образом, – добавил сербский лидер. – Мы слишком малы и не важны по их мнению, чтобы иметь право говорить правду более сильным. А правда для нас – маленьких, слушать их и служить им. Но мы не принимаем такую роль, независимо от того, что некоторые хотят примерить ее для нас на постоянной основе».

Сербский президент напомнил, что он был первым европейским лидером, кто заговорил об отсутствии солидарности в Евросоюзе, и что на него напали те, кто сейчас повторяет эти его слова. Он подчеркнул, что его страна будет параллельно идти европейским путем, укреплять взаимовыгодные отношения с США, Россией и Китаем, оставляя за собой право на независимую политику.