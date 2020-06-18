Вучич: «Нам предстоят тяжелые времена, но Россия нас не бросит»

18.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр иностранных дел России прибыл в Белград, где, в том числе, обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем непростую ситуацию вокруг Косово и юбилея Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине.

Об этом Лавров и Вучич сообщили на брифинге по итогам встречи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевой темой для нас были наши взаимоотношения на международной сцене и поддержка Россией целостности Сербии и ситуации в Косово, – сообщил журналистам по итогам встречи президент Сербии Александр Вучич. – Я не хочу ничего скрывать от сербской общественности, очевидно нас ждет очень тяжелый период, связанный с серьезным давлением на нас…

Мы договорились, что практически ежедневно будем разговаривать и обмениваться опытом. И одна вещь ясна: для любого решения (по Косово – ред.) необходимо согласие Российской Федерации и Совета безопасности ООН… Я признателен господину Лаврову, президенту Путину, за личное участие, за личную поддержку, они всегда рядом со своими сербскими друзьями, и мы это ценим».

Президент Сербии также отметил, что в этом году будет отмечаться 25-летний юбилей Дейтонских соглашений, когда после бомбардировок НАТО позиций боснийских сербов, США усадили стороны конфликта БИГ за стол переговоров и навязали им полуколониальную форму государственности.

Однако даже они гарантировали автономию Республики Сербской в составе БиГ, которую теперь, спустя четверть века, Запад пытается упразднить, а на боснийских сербов навесить ярлык «геноцидного народа».

«Будут очередные попытки навесить ярлыки на сербский народ, и мы об этом тоже говорили с моим другом (Сергеем Лавровым – ред.), – отметил Вучич. – Сегодня я также попросил поддержку России и для Сербской православной церкви, чье выживание в регионе под угрозой. Приезд президента Путина на открытие величественного собора святого Саввы будет означать не только импульс культурных и религиозных связей, но и дополнительно укрепит позицию и нашей страны, и Сербской церкви.

В любом случае хочу сказать своему народу: тяжелые времена нас ждут, мы должны быть сильными, мы должны быть едиными, и только объединившись мы можем защитить и сохранить то, что нам дорого. Когда я говорю про тяжелые времена, это значит самые тяжелые времена за последние 10 – 12 лет с момента признания независимости Косово, после того как они самопровзгласились и их признало более 90 стран мира. Мы всегда готовы к компромиссу, но только без каких-либо ультиматумов в нашу сторону».

В свою очередь, Сергей Лавров напомнил, что Москва ожидает президента Вучича в Москве на торжествах, приуроченных к 75-летию Победы, и о том, что в Параде Победы на Красной площади примет участие рота почетного караула вооруженных сил Сербии.

«Обменялись взглядами по проблеме Косово, – подчеркнул министр иностранных дел России. – Она остается нерешенной. Россия исходит из того, что Европейский союз, который имеет мандат Генеральной Ассамблеи ООН на роль посредника в диалоге Белграда и Приштины, не должен самоустраняться от своих обязанностей и должен выполнять их эффективно и добиваться выполнения тех решений, которые были приняты ранее, в частности соглашения о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, которое было достигнуто между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза и которое сейчас откровенно саботируется косово-албанской стороной.

Российская позиция неизменна, будут поддержаны любые инициативы, которые на деле помогут Белграду и Приштине достигнуть жизнеспособного взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244 Совета безопасности ООН. По настоянию России в этой резолюции подтверждена территориальная целостность Сербии.

Решение, которого мы все хотим добиться, должно соответствовать международному праву, и получить одобрение Совбеза ООН. Форсировать окончательную нормализацию, подгонять ее под искусственные сроки было бы контрподуктивно. Мы согласимся только с тем решением, которое, как не раз говорил президент Путин, устроит самих сербов, защищающих свои законные права и интересы в Косово».

На каверзный вопрос представителя сербского либерального СМИ согласится ли Москва с решением Сербии признать Косово в ответ на какие-либо преференции для этой страны, четкий и внятный ответ дал президент Сербии.

«Если вы говорите о той ситуации, когда Косово войдет в ООН, а Сербия что-нибудь получит, например, станет членом ЕС, то, знайте, наш ответ будет – «Нет!», – добавил Александр Вучич.