«Вы лжете! Это – гражданская война!» – перепалка в эфире украинского ТВ

04.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Передача границ под контроль Украины только после местных выборов в ЛДНР предусмотрена в Минских соглашениях именно потому, что жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не собираются голосовать под дулами автоматов украинских силовиков.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о безопасности выборов, ребята, вы о чём? У нас на подконтрольных Украине территориях бардак. Какая безопасность? У нас людей в Киеве стреляют в центре города, а нам рассказывают про какую-то безопасность и порядок.

Смысл противоречий в одном: если выборы пройдут до того момента, пока будет контролироваться граница Украиной, скорее всего, на этих выборах большинство возьмут те депутаты, которые представляют популярность там. Люди, которые прошли все тяготы войны там. Которые не предали ценности, которыми живёт донецкий край», – заявила Бондаренко.

«Вот, чего они боятся – что эти люди войдут в украинский парламент, и как вы думаете, что нашим бедным националистам придётся делать в этом парламенте, когда там появятся люди с совершенно диаметральной точкой зрения? Они сражаются лишь за то, чтобы подобных людей не допустить к парламентскому процессу», – отметила экс-депутат.

«Уточнение: речь идёт о местных выборах – не о парламентских», – поправил украинский политолог Владимир Фесенко.

«Неважно, они хотят сделать с местными то же самое, это прелюдия. На местных кто победит? Те люди, которые популярны там. Остальное не имеет значение. Какая безопасность, какой порядок, вы думаете, Аваков там порядок будет наводить? Да они каждый день пугают зачистками этих людей. Вы хотите, чтобы под дулом автоматов Аваков завёл туда те партии, которые не имеют никакого отношения к Донбассу?» – ответила Бондаренко.

«А сейчас не под дулами автоматов?» – взбудоражился Фесенко.

«Так вы хотите такими же методами?» – спросила экс-депутат.

«Вы сейчас защищаете ту сторону, которая воюет с Украиной!» – набросился с обвинениями эксперт.

«Вы предлагаете абсурдные вещи – то, за что вы критикуете ту сторону. Просто согласитесь с тем, что вы трусите и боитесь адекватного выбора», – заявила Бондаренко.

«Я защищаю свою страну, а вы выступаете на стороне Кремля!» – ответил политолог.

«Я оттуда родом, я знаю, чем дышат эти люди, а вы не имеете ни малейшего представления. Надоело, когда от имени Донбасса говорят те, кто к нему вообще не имеют отношения. Что вы решаете за Донбасс? Эти люди кровью заплатили за свою самостоятельность и за право выбирать тех, кого они хотят», – заявила Бондаренко.

«Ага! Кровью заплатили за самостоятельность? А скажите, чью кровь они пролили?» – спросил взбешённый Фесенко.

«По вашей вине и вине тех людей, которые обманом повели людей на майдан, и майдан стал причиной гражданской войны на востоке, вы это знаете, и вы цинично лжёте», – заявила экс-депутат

«Это не гражданская война! Это война с Россией!» – закричал политолог.

«Это гражданская война. У нас при обменах военнопленными меняют одних украинцев на других, вы лжёте!» – подытожила перепалку Бондаренко.