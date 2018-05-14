14.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Выборы ничего не изменят на Украине

Несмотря на то, что украинские граждане массово вышли праздновать День Победы, нельзя рассчитывать на то, что по итогам следующих выборах к власти придут выразители интересов этих людей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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“Действительно, есть ощущение приближения конца этого цикла. К сожалению мне трудно поверить, что этот цикл заменится людьми, выразителями интересов которых были вышедшие на “Бессмертный полк”. Я не могу себе этого представить. Не говоря уже о том, что своих Билецких нет и не будет на этой стороне. Поэтому я не очень верю, что этот цикл будет замешен, как было когда-то – президент избран Востоком, на следующий раз – Западом. Шансов на это сейчас я не вижу. Как это будет, не знаю, но будет иначе”, – сказал Погребинский.