Выборы в Молдове: На кону – судьба Балто-Черноморской дуги

29.10.2020, Тирасполь, София Русо

В Молдове завершается предвыборная кампания. 1 ноября в парламентской республике будут выбирать президента страны. Считается, что предстоящие выборы не являются главным политическим событием, но их результаты могут кардинально отразиться на политическом развитии страны. Президентские выборы станут либо важным этапом консолидации действующей политической системы, либо началом ее переформатирования под требования внешних сил.

О том, чем могут окончиться президентские выборы в Молдове, эксперты из Кишинева и Тирасполя говорили на заседании дискуссионного клуба, организованного в режиме онлайн Институтом социально-политических исследований и регионального развития.

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Фавориты гонки и возможные результаты первого тура

Главные фавориты гонки – действующий президент Игорь Додон и представитель прозападной оппозиции Майя Санду. Эксперты отмечают, что оба политика провели вялые, малоинтересные кампании, однако события могут разгореться в любой момент.

«Ни у Додона, ни у Санду эта кампания не вышла по-настоящему хорошей, – говорит замдиректора ИСПИРР Андрей Моспанов. – Додон вел ее в достаточно традиционном ключе, стараясь, прежде всего, сплотить ядро своего в целом консервативного электората. Но ему как-то не хватало боевитости и напора. Его кампания была похожа на некую стратегическую оборонительную операцию. И не всегда эта оборона выглядела прочно. Так мы и не увидели какой-то яркой идеи, которая бы сделала кампанию Додона узнаваемой. Вспомнить из его кампании реально нечего. Для второго тура команде Додона надо что-то придумывать.

Что касается Майи Санду, то ее штаб решал две задачи. Во-первых, продолжалась работа по «очеловечиванию» Санду, превращению ее из менеджера западного типа в, условно говоря, «обычную молдавскую женщину». Здесь удалось достичь определенных успехов, хотя, конечно, эту задачу нельзя было решить полностью. Вторым моментом было смещение Майи Санду в сторону политического центра и привлечение русскоязычного избирателя. Здесь команда Санду, на мой взгляд, запоздала. Попытки что-то наверстать в последние недели (интервью на русском языке, поездки в Гагаузию и т.д.) дадут какой-то результат, но не такой, какого можно было бы достичь, начни Майя Санду эту работу еще в прошлом году».

Исходя из «первоначальной консервативной версии», эксперт полагает, что выборы пройдут в два тура.

«На мой взгляд, в первом туре Игорь Додон приблизится к 40 %-ному порогу (37-39 %), а Майя Санду преодолеет 30 %-ный барьер (31%). Взять отметку в 30 % для нее очень важно перед вторым туром. Результат Ренато Усатого будет больше, чем 10 %, а кандидат от партии «ШОР» Виолетта Иванова возьмет барьер в 5 %. Четыре правых кандидата – Нэстасе, Цыку, Киртоакэ и Делиу – наберут в совокупности до 7-8 %.

Цифры первого тура важны, но все же их не надо слишком переоценивать. Потому что во втором туре будет уже совсем другая игра», – заявил Андрей Моспанов.

Директор ИСПИРР Игорь Шорников увидел в избирательной кампании Додона лишь одно яркое пятно – выступление в ООН, в ходе которого «прозвучали новые обещания русскоязычному избирателю». Выступая на 75-й Генассамблее организации, действующий глава РМ заявил, что русский язык в республике обладает статусом языка межнационального общения и что русский, который несколько лет назад перестал быть обязательным для изучения, надо вернуть в школы.

«Не могу сказать, что это было свежо, – ранее подобные заявления уже звучали, например, говорилось о том, что в стране восстановят вещание на русском языке, но никаких движений власти в этом направлении мы не увидели. Однако то, что такие обещания вновь появились, наверное, хорошо», – отметил эксперт.

Рассуждая о событиях, которые могут последовать после первого тура выборов, Игорь Шорников отметил, что все решится в ночь подсчета голосов и будет зависеть от того, насколько большой разрыв будет между двумя главными кандидатами.

«Если результат Додона приблизится к 40 % голосов и разрыв с Санду будет менее 10 %, то это повышает вероятность реализации цветного сценария уже в первом туре. Это даст возможность оппозиции заявить, что власть допустила те самые фальсификации, о которых твердят уже несколько месяцев. Если разрыв будет приближаться к 20 % (Додону удастся взять больше 40 %, а Санду – чуть больше 20 %), основные события будут перенесены на второй тур», – полагает Игорь Шорников.

По его мнению, начало «взрывных событий» после первого тура могут спровоцировать и американские выборы, назначенные на 3 ноября.

Президент Ассоциации молодых экспертов Молдовы Александр Кориненко, комментируя предвыборный расклад сил, отмечает, что среди кандидатов есть «только один тяжеловес – Игорь Додон, который идет по рингу, а остальные его пытаются достать».

«Додон провел скучную консервативную кампанию, но не думаю, что надо было проводить что-то другое. Оппозиция, похоже, не очень хочет побеждать. Пока президент находится в предвыборном отпуске, а спикер, депутат от Партии социалистов, Зинаида Гречаная, – на больничном с коронавирусом, парламент сейчас в руках оппозиции. Однако оппозиция не выдвигает свою повестку дня, не пытается делать даже волн в тазике», – рассказал эксперт.

Он полагает, что результат Додона может достигнуть в первом туре 48 %, при этом сложность заключается в том, что у действующего президента нет союзников на левом фланге.

«Кого-то он растерял, кто-то сам ушел. Политтехнологи решат эту проблему так: возможно, появятся искусственные образования – партии, движения, которые окажут поддержку, со временем будут объединяться в национальный фронт. Это, например, недавно созданная партия «Наши», молодежь, которая собирается отстаивать интересы русскоязычных граждан, будет собирать голоса тех, кто разочаровался в том, что Додон недостаточно защищал русский язык, историю Молдовы и т.д.», – объясняет Александр Кориненко.

Позиции Майи Санду молдавский эксперт считает непрочными – их подтачивают другие правые кандидаты.

«Правые используют выборы, чтобы «уйти» Майю Санду, которая порядком всем уже поднадоела. Она держится на штыках западных партнеров, посольства ее пихают везде: мол, надо, надо, надо. Центральная часть Молдовы, в том числе Кишинев, как правило, всегда голосует за правых, и сейчас по селам получает предпочтение кандидат в президенты от партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе, как ни странно, побеждая Майю Санду. У нас консервативное общество, кандидат-мужчина предпочтительнее, к тому же люди не считают Майю Санду «простой девочкой из села Рисипены», а считают ее теткой, которую прислали из Европы. Поэтому она не имеет успеха», – говорит Александр Кориненко.

По его словам, у Санду также не получится мобилизовать молдавскую диаспору за рубежом, у которой «сейчас другие дела, нежели геополитика, – нужно выжить в пандемию» и которая не даст высокой явки.

Александр Кориненко отметил некоторый рост числа сторонников кандидатов-унионистов, но это, по словам эксперта, говорит не о популярности политиков, а о разочаровании в молдавской государственности и симпатиях к румынским паспортам и зарплатам. «Идейных «румын» в Молдове – не более 5 – 7 %», – пояснил он.

Руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун, комментируя «блеклую кампанию» Игоря Додона, указал на ряд упущений фаворита гонки. Главное из них – в том, что президентская команда допустила формирование «антидодоновской коалиции».

«Со стороны президентского фланга не видим никого, кто хоть как-то отбивал бы атаки на действующего президента. Он оказался один в окружении недружественного ему пояса, причем речь идет не только о проевропейской оппозиции, его теперь жестко критикует и вчерашний соратник Ренато Усатый, с которым они не смогли найти общий язык. Нет у Додона и широкой общественной поддержки со стороны промолдавских сил – он настроил против себя даже творческую интеллигенцию, которая поначалу поддерживала действующего президента», – констатировал Анатолий Дирун.

Эксперт согласен с тем, что ждать элементов цветных революций можно после первого тура выборов, и опасается, «как бы в это не оказался втянутым Тирасполь».

«Крепкие мужчины» для избирателей из Приднестровья

Возможность голосования на молдавских выборах приднестровцев – серьезный раздражитель для молдавских политиков. В 2016 году приднестровцы дали Игорю Додону около 16 тысяч голосов. В феврале 2019 года в голосовании на молдавских парламентских выборах приняли участие более 30 тысяч приднестровских избирателей.

В этот раз для избирателей из Приднестровья в Молдове откроют 42 избирательных участка. Западные дипломаты, в том числе посол США в РМ Дерек Хоган, призвали «пристально следить за тем, что происходит во время голосования избирателей из Приднестровья».

Накануне появилось известие о том, что кандидат в президенты Андрей Нэстасе намерен заблокировать возможность подвоза приднестровских избирателей к участкам, чтобы «помешать президенту Игорю Додону сфальсифицировать результаты выборов». Нэстасе уже призвал всех «крепких мужчин» отправиться 1 ноября к избирательным участкам, открытым для жителей Приднестровья, и заявил, что сам готов возглавить эту акцию.

«1 ноября Приднестровье, как было решено ранее, откроет границы (передвижение сейчас ограничено из-за пандемии – прим. автора), чтобы желающие смогли проголосовать на выборах президента Молдовы. Нэстасе собирает крепких ребят, чтобы блокировать подвоз людей со стороны Приднестровья. Маленький разрыв между лидерами президентской гонки поднимет ставки до невозможности – мы окажемся в незавидном положении. Надеюсь, нам удастся избежать вовлечения в какие-то провокационные вещи», – прокомментировал ситуацию Анатолий Дирун.

Экс-министр иностранных дел Владимир Ястребчак тоже высказал опасение, что участки для приднестровцев могут стать источником дестабилизации ситуации. Он отметил, что Приднестровье долгое время используют в качестве страшилки: «приедет некая орда и своими голосами изменит весь политический пейзаж РМ».

«Объективно – все разговоры на эту тему должны были затихнуть с принятием решения о том, что по дорогам Молдовы могут передвигаться пассажирские автомобили вместимостью не более восьми человек, но этого, видимо, недостаточно для того, чтобы перестать использовать приднестровский фактор. И это рискованно по ряду причин. Призвал Нэстасе крепких мужчин собираться и куда-то ехать – хотелось бы послушать официальные оценки представителей молдавской власти этим призывам «бороться любыми способами». Бороться любыми способами, простите, с чем? С правом на волеизъявление? В Уголовном кодексе Молдовы есть статья за воспрепятствование выборам, и я думаю, что «крепким мужчинам» стоило бы знать, что за это положен срок», – отметил Владимир Ястребчак.

Молдавские выборы как часть цивилизационной войны

Что касается внешних игроков, то во время избирательной кампании Россия ясно дала понять, что поддерживает Игоря Додона, а некоторые европейские лидеры еще более определенно высказались в пользу Майи Санду. Все это повысило градус и значение кампании.

«После первого тура у России сохранится нынешняя линия, заключающаяся в тактической поддержке Игоря Додона с целью его победы во втором туре. У Запада же будет два плана, которые станут, скорее всего, осуществляться одновременно: победа Майи Санду во втором туре и подготовка условного «майдана». Остается вопрос в том, насколько все-таки фигура Игоря Додона является неприемлемой для Запада или же при определенных условиях он (Запад) мог бы принять второй срок Додона», – констатирует Андрей Моспанов.

Владимир Ястребчак отмечает, что Игорь Додон к выборам подходит в качестве «условно пророссийского кандидата»: реальные его действия отличаются от заявлений, которые он делал ранее, в частности, по пересмотру соглашения об ассоциации с ЕС. И, тем не менее, это единственный кандидат, которого поддерживает Москва.

«Это, наверное, вопрос к более широкому кругу лиц, почему так случилось, что не просто левый, а весь пророссийский фланг, по сути, оказался вытоптанным в Молдове», – говорит Ястребчак.

Эксперт Изборского клуба Молдовы, политолог Владимир Букарский считает, что в Молдове предстоят не рядовые выборы – это «часть цивилизационной войны, о которой, к счастью, открыто говорит российское руководство».

«В 2016 году Додон, победив на выборах и воплотив чаяния пророссийской, интернациональной части общества, разорвал Балто-Черноморскую дугу, санитарный кордон, который Запад с таким усердием выстраивал у границ России. Запад с тех пор жаждет реванша. Молдова после «твиттерной революции» 2009 года считалась историей успеха, лучшим учеником по евроинтеграции, а теперь оказалась наряду с Белоруссией слабым звеном в этом кордоне», – заявил Букарский.

Политолог напомнил об интервью, которое Майя Санду дала несколько месяцев назад Дмитрию Гордону, – она тогда заявила, что Молдова находится в одной геополитической связке с Украиной, рассчитывает на помощь Украины в решении приднестровской проблемы, назвала российских миротворцев на Днестре зелеными человечками. 9 Мая для Майи Санду – не праздник, она считает, что победителе в войне не было, и т.д.

«Те, кто говорят, что выборы ничего не значат, играют на руку силам, которые стоят за Майей Санду, в пользу того, чтобы Молдова превратилась в новую Украину и чтобы дуга замкнулась. В этом плане Кишинев и Тирасполь – сообщающиеся сосуды, мы не можем отсидеться за стенами, когда война идет на нашей улице. Это наша общая проблема – решать ее надо вместе, голосовать за ценности, за мировоззрение, за вектор, за отношение к истории», – заявил Букарский.