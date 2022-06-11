Выдача российских паспортов в Запорожской области пойдёт невиданными темпами

Новости Украины

В канун Дня России, 11 июня, первые три десятка мелитопольцев в торжественной обстановке дали Присягу гражданина России и получили долгожданные российские паспорта. Многие из них, давая Присягу под звуки гимна России, не скрывали слез. Среди новых граждан – люди зрелого возраста, молодежь и пенсионеры. Были даже дети до 14-ти и юноша 16-ти лет, которые получили свое гражданство вместе с членами семьи.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает Алексей Селиванов, представитель полиции Энергодара, в прошлом – советник Минобороны Украины, в 2014 году покинувший Киев и перешедший на сторону ЛНР.

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…Всё было очень эмоционально. Ведь для тех, кто до сих пор был заложником украинского режима, имея в кармане украинский паспорт, приход России на земли Северной Таврии стал освобождением. А приобретение русского паспорта – широко раскрытой дверью в мир полноправного гражданства. И явным доказательство того, что Россия здесь – всерьез и надолго.

Благодарность России и уверенность в русском будущем региона звучала как в словах граждан, получавших паспорта – простых людей, так и в выступлениях главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого и главы города Мелитополь Галины Данильченко, вручивших паспорта землякам. Они подчеркивали, что 32 года разлуки со своим Отечеством наконец-то закончились. Поздравил счастливцев от имени МВД и я, сказав, что каждый русский паспорт – это победа. И что эти паспорта непременно получат и жители других областей бывшей Украины.

Конечно, единственный паспортный центр, открытый в Мелитополе, не сможет обработать всех желающих. Поэтому прямо со следующей недели начнут открываться новые паспортные столы – в Мелитополе и Бердянске, Энергодаре и других районных центрах области. Органами внутренних дел по Запорожской области уже подготовлено более десяти помещений для паспортных центров.

Стоит отметить, что, как и в Донецкой и Луганской народных республиках, мелитопольцы получили паспорта с не проставленной пропиской, ведь регион еще формально не включен в состав нашего государства. Однако, информированные люди поговаривают о том, что в уже ближайшее время будет подготовлена и принята нормативная база, позволяющая указывать в российских паспортах фактическое место проживания и в Запорожской, и в Херсонской областях, и в ЛДНР. То есть, вопрос с формальной принадлежностью освобожденных территорий России будет решен. Кстати, об этом и свидетельствует и фраза Владимира Путина, сказанная в день рождения Петра Великого: «Петр I возвращал земли, и нам выпала та же доля».

Вообще, мелитопольцы получили паспорта в рекордный срок. Все эти люди пришли к нам в полицию сразу же после того, как услышали об Указе президента России Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения российского гражданства на жителей освобожденных территорий. Органам миграционной службы удалось провести все этапы – от подачи заявления – до проведения Присяги и получения заветной книжечки в двухнедельный, а для кого-то даже в недельный, срок.

Тем самым мы убедились, что ситуация в России коренным образом изменилась. От многомесячных мытарств наших братьев и сестер, вынужденных добиваться гражданства раньше, через относительно комфортную процедуру для жителей ЛДНР (которые все-таки были вынуждены выезжать в Ростовскую область), к простому и понятному процессу, максимально приближенному к удобству людей. Это значит, что Россия всерьез собирает своих людей и свои земли!