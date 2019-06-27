Выданному Украиной исламскому боевику в России дали 18 лет тюрьмы

27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 26 июня приговорил уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева к 18 годам тюрьмы по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание “Кавказский узел”.

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Тумгоев предстал перед судом в России после того, как 12 сентября 2018 года по приказу Генеральной прокуратуры Украины его экстрадировали. В Украине он просил статус беженца, мотивировав это угрозой жизни и здоровью в РФ и преследованиями на религиозной почве.

По данным российского следствия, Тумгоев в октябре 2014 года выехал в Грузию, затем в – Турцию, а оттуда – в Сирию, где присоединился к боевикам группировки “Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар”, которую в России считают частью ИГИЛ. Прокурор потребовал приговорить обвиняемого к 19 годам колонии.

Тумгоев свою вину не признал, но выразил готовность отправиться в колонию, если на то есть “воля Аллаха”.

Мужчина находился в Украине с 2016 года. В батальоне имени Шейха Мансура, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе, заявили, что Тумгоев был бойцом их подразделения.

Тогдашний замгенпрокурора Украины Евгений Енин сообщал, что подтверждений участия в АТО экстрадированный не предоставил, зато признался, что воевал в Сирии.

Как сообщал ПолитНавигатор, 17 сентября 2018 года у здания Генеральной прокуратуры Украины произошли столкновения между силовиками и представителями националистических группировок, боевики которых протестовали против экстрадиции Тумгоева. Во время беспорядков на акции у здания Генпрокуратуры пострадало семеро полицейских.