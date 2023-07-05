«Выкрутили ему руки»: США отстранили Макрона от Украины по настоянию Зеленского

Елена Острякова .  
05.07.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Франция


Запад не пойдет ни на какие компромиссы с Россией, кроме как по Крыму.

Об этом французский экономист первый президент ЕБРР Жак Аттали заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не пойдет ни на какие компромиссы с Россией, кроме как по Крыму. Об...

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«Никакого компромисса. Компромисс не возможен. На мой взгляд, единственный компромисс – помочь русским должным образом выйти из ситуации. Отдельно могу отметить Крым. Как мне представляется, его будет трудно вернуть без всеобщего референдума на полуострове. Но это конкретный момент. Я считаю, что нужен свободный референдум под эгидой ООН. Я не знаю, каков будет его результат», – сказал Аттали.

По его словам, президент Франции Эммнуэль Макрон отказался от идеи переговоров с Россией после того, как США «выкрутили ему руки» при помощи украинского правительства.

«Такова была его точка зрения в прошлом, но США могут выкручивать руки через ваше правительство. Нужно прекратить говорить: мы хотим прекращения огня – и прекратить все это. Очевидно, что если мы сейчас договоримся о прекращении огня, будет еще один этап войны. При этом слабым местом будет то, что произошло в Вашингтоне», – выложил свои мысли Аттали.

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