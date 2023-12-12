Выпущенный из-под ареста марксист-экстремист тут же принялся раздавать интервью вражеским ресурсам

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Либеральный марксист-иноагент Борис Кагарлицкий (внесён в перечень террористов и экстремистов) был сегодня освобожден в зале суда в Сыктывкаре после полугодового ареста.

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании признал Кагарлицкого виновным в оправдании терроризма, но присудил лишь штраф в размере 609 тыс руб, хотя прокуратура запрашивала тюремное заключение на срок 5,5 лет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уголовное дело против Кагарлицкого было возбуждено в июле, но по факту его сообщения в интернете годичной давности. Марксист опубликовал издевательский ролик «Взрывное поздравление кота Мостика» после теракта на Крымском мосту. Это возмутило депутата-«единоросса» городской думы Ухты Леонида Красноперова. Он обратился в прокуратуру и выступил в суде от обвинения.

Еще тремя свидетелями обвинения стали бывшие сотрудники «Рабкора» — издания, основанного Кагарлицким. Только один выступил в защиту бывшего шефа.

Политолог Семен Уралов назвал приговор «победой здравого смысла».

«Зачем старого человека было мучать по явному доносу не очень понятно. Но хоть так – зачтем за перемогу. Отложенную, правда. Надо было сразу на подписку выпускать», – написал Уралов в своем тг-канале.

Сам Кагарлицкий не исключил, что оспорит даже этот практически оправдательный приговор.

«К сожалению, тот, кто попал под тот же самый каток в каком-то небольшом городе, в местном суде, с местными сотрудниками правоохранительных органов, его судьба гораздо более драматична, просто потому, что об этом деле чаще не знают, в том числе среди больших начальников», – заявил Кагарлицкий изданию-иноагенту SOTA.

Политолог Сергей Марков считает, что на освобождение Кагарлицкого повлияло мировое марксистское движение.

«Кагарлицкий один из самых известных в мире российских марксистов. А левые марксистские СМИ, эксперты и политики оказывают большое влияние на Запад и мир в целом в позитиве для России. Марксисты очень не любят олигархию США и ЕС и поэтому в войне этой олигархии против России – они против войны. Реальный большой срок Борису Кагарлицкому поэтому привёл бы к резкому росту антироссийских настроений в международном марксистском движении. И стал бы сильным ударом по позициям России в мире», – пишет Марков. «Просьбы активистов международного социалистического движения и довольно широкое возмущение самим обвинением, основанным на сомнительной фактуре (мягко говоря), привели к тому, что Кагарлицкого таки отпустили в зале суда, лишь оштрафовав. Моему когда-то коллеге, а сейчас противнику и довольно неприятному мне с политической точки зрения человеку, Борису Юльевичу, я желаю принять правильное решение – и либо перейти из стана врагов в стан друзей государства Российского, либо свалить нахрен из нашей страны», – написал его коллега Павел Данилин.

Политический эксперт Максим Жаров уверен, что Кагарлиций выберет первое.

«Приговор в виде штрафа выглядит как приглашение к сотрудничеству. Будем надеяться, что на этот раз Кагарлицкий упрямствовать не будет и сделает со своей стороны шаги навстречу тем представителям власти, коим он так интересен. Тем более, что как политик Кагарлицкий, куда более перспективен, чем пресловутый Явлинский», – написал Жаров.

Либеральный политолог Илья Гращенков сетует на то, что Кагарлицкий по-прежнему остается в списках экстремистов, а также иностранным агентом.

«Как людям с таким клеймом продолжать жить и работать в России? Насколько я понимаю, сам Борис категорически не собирается никуда уезжать и прекращать свою деятельность. Потому что теперь есть основание полагать, что схожие по мягкости решение может быть вынесено в отношении Стрелкова, который уже заявил о своем желании участвовать в президентских выборах», – написал Гращенков.