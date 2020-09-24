Вышел трейлер снятого в ДНР блокбастера «Альфа – Р»

24.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

В сети появился трейлер блокбастера «Альфа Р», съёмки которого, несмотря на пандемию коронавируса, проходили в ДНР.

Видеоролик опубликовал канал киностудии «Русский час», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что ранее продюсер киностудии Александр Коробко анонсировал, что картина будет своего рода продолжением знаменитого советского шпионского триллера «ТАСС уполномочен заявить».

«Этот остросюжетный боевик рассказывает о борьбе российских и зарубежных разведок. Фильм повествует о малоизвестном эпизоде войны в Донбассе, позволившем выявить геополитический узел, в который завязаны целые государства, зарубежные оборонные концерны и спецслужбы. Распутать этот узел предстоит российским разведчикам», – говорится в описании трейлера.