24.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
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Вышел трейлер снятого в ДНР блокбастера «Альфа – Р»


В сети появился трейлер блокбастера «Альфа Р», съёмки которого, несмотря на пандемию коронавируса, проходили в ДНР.

Видеоролик опубликовал канал киностудии «Русский час», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что ранее продюсер киностудии Александр Коробко анонсировал, что картина будет своего рода продолжением знаменитого советского шпионского триллера «ТАСС уполномочен заявить».

«Этот остросюжетный боевик рассказывает о борьбе российских и зарубежных разведок. Фильм повествует о малоизвестном эпизоде войны в Донбассе, позволившем выявить геополитический узел, в который завязаны целые государства, зарубежные оборонные концерны и спецслужбы. Распутать этот узел предстоит российским разведчикам», – говорится в описании трейлера.

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