Вышинский снова проиграл апелляцию на Украине

12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Херсонский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в государственной измене руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 28 декабря 2018 года включительно, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое решение на заседании 11 декабря приняла коллегия судей, оставив соответствующее решение Херсонского городского суда от 31 октября без изменений.

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«Насколько стороне защиты известно, дальше орган досудебного расследования планирует продлить срок досудебного расследования еще на два месяца. А потом, я думаю, мы перейдем к рассмотрению дела по сути», — прокомментировал изданию решение суда один из адвокатов Вышинского Игорь Мокин.

Украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.