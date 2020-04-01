Высокопоставленный украинский флотоводец схвачен за поездки в Крым

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сотрудники СБУ задержали высокопоставленного офицера Военно-морских сил Украины, который якобы сотрудничал с ФСБ РФ. При этом лицо военнослужащего скрыто, а его фамилия, звание и должность не указаны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1993 года я прохожу военную службу в ВС Украины. Могу указать, что в конце марта 2014 года со стороны работников ФСБ РФ ко мне поступило предложение перейти на сторону России и возглавить Нахимовское училище.

Занимая должность заместителя командующего ВМС, я был вынужден неоднократно выезжать в АР Крым, где проживают мои близкие родственники. Во время таких визитов меня постоянно допрашивали работники пограничной службы РФ.

Вместе с этим во время пребывания в Севастополе и в АР Крым вообще я находился под постоянным тщательным контролем спецслужб РФ. Общение с агентами ФСБ РФ, которые изменили присяге, проходило с применением методов конспирации.

С их стороны имели целью установление морального состояния подразделения ВМСУ, вопросы социального и материального обеспечения украинских военнослужащих, а также разного рода информацию касательно отдельных военнослужащих.

Я понимаю, что мои действия граничат с нарушением законодательства Украины в сфере сохранения государственной тайны. Осознаю недопустимость таких действий в будущем», – рассказал «предатель».

В СБУ также назвали фамилии и ныне действующих офицеров ФСБ, с которыми якобы контактировал задержанный – Андрей Гапоненко, Пётр Зима и Дмитрий Филипченко.

«В результате проведенных военной контрразведкой СБУ мероприятий не допущено совершение чиновником высокого ранга ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и выявлены потенциальные негативные последствия для национальной безопасности. Принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнении с военной службы», – похвалились в ведомстве.

Киевский политолог Сергей Белашко язвительно комментирует сообщение от СБУ: «Помните, как в 2014-м все украинские СМИ рассказывали, что военные, перешедшие в российскую армию, навсегда будут под подозрением и при первом же удобном случае их уволят или отправят служить в Магадан? Как видим, не всё так однозначно. А российским патриотам стоит поразмыслить на досуге, чему сей небратский флотоводец мог научить курсантов-нахимовцев, какой личный пример им преподать. Хотя, как знать, может ещё и научит».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее командование ВМСУ признало, что среди уехавших из Крыма в 2014 году украинских военных оказалось больше уроженцев полуострова, нежели выходцев с Украины.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВМС Украины, которые выехали из Крыма после его воссоединения с Россией, до сих пор не имеют жилья, которое должно было бы предоставить украинское государство людям, сохранившим ему верность.