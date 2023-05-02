«Выводы сделаны»: советник Пушилина рассказал о ситуации на фронте

Любовь Симферополь.  
02.05.2023 15:20
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 962
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Контрнаступление ВСУ состоится после налаживания погоды, которая сейчас не позволяет продвинуться куда-либо обеим сторонам на линии соприкосновения.

Об этом в эфире «Россия 24» сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Контрнаступление ВСУ состоится после налаживания погоды, которая сейчас не позволяет продвинуться куда-либо обеим сторонам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Здесь за последние несколько недель, и даже возможно месяцев, линия фронта существенно не сдвинулась ни вперёд, ни назад. Потому что сама погода не позволяет обеим сторонам активно двигаться по фронту, и в последние недели погода настолько усложнила ситуацию в поле, что на самом деле само украинское контрнаступление отчасти переносилось именно из-за этого, – пояснил он.

По его словам, в последнее время идёт исключительно позиционная война – артиллерийские дуэли, работа диверсионно-разведывательных групп и авиации.

«Наши силы подтачивают силы противника пользуясь тем, что сейчас исключительно позиционная война, и то, что произошло буквально днями – удар нашей авиации, наших ВКС – это одна из самых результативных бомбардировок расположения противника. Можно сказать, что ВСУ получили некий пробник того, как наши Военно-космические силы могут и будут уничтожать большие скопления техники и живой силы противника», – говорит советник Пушилина.

Что касается снабжения передовой, в том числе боекомплектом, по словам Гагина определенные выводы сделаны.

«Я уверен, что наши вооружённые силы сделали выводы из кампании по организации тылового снабжения, в том числе и боекомплектом, и если говорить о наступлении противника, то к нему готовятся, и снабжение будет организовано должным образом: в войска должно поступать все необходимое. Поэтому сейчас не обсуждают подобную тему, чтобы не раскрывать реальные возможности наших вооруженных сил», – заверил Гагин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть