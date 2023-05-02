«Выводы сделаны»: советник Пушилина рассказал о ситуации на фронте

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Контрнаступление ВСУ состоится после налаживания погоды, которая сейчас не позволяет продвинуться куда-либо обеим сторонам на линии соприкосновения.

Об этом в эфире «Россия 24» сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь за последние несколько недель, и даже возможно месяцев, линия фронта существенно не сдвинулась ни вперёд, ни назад. Потому что сама погода не позволяет обеим сторонам активно двигаться по фронту, и в последние недели погода настолько усложнила ситуацию в поле, что на самом деле само украинское контрнаступление отчасти переносилось именно из-за этого, – пояснил он.

По его словам, в последнее время идёт исключительно позиционная война – артиллерийские дуэли, работа диверсионно-разведывательных групп и авиации.

«Наши силы подтачивают силы противника пользуясь тем, что сейчас исключительно позиционная война, и то, что произошло буквально днями – удар нашей авиации, наших ВКС – это одна из самых результативных бомбардировок расположения противника. Можно сказать, что ВСУ получили некий пробник того, как наши Военно-космические силы могут и будут уничтожать большие скопления техники и живой силы противника», – говорит советник Пушилина.

Что касается снабжения передовой, в том числе боекомплектом, по словам Гагина определенные выводы сделаны.

«Я уверен, что наши вооружённые силы сделали выводы из кампании по организации тылового снабжения, в том числе и боекомплектом, и если говорить о наступлении противника, то к нему готовятся, и снабжение будет организовано должным образом: в войска должно поступать все необходимое. Поэтому сейчас не обсуждают подобную тему, чтобы не раскрывать реальные возможности наших вооруженных сил», – заверил Гагин.