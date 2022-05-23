Взгляд из Варшавы: В Киеве Дуда накормил украинцев иллюзиями

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Новости Украины

Очередной визит польского президента Анджея Дуды в Киев принес ряд громких заявлений и торжественных обещаний Варшавы в адрес Украины. Некоторые эксперты поддались впечатлению и восприняли все, что говорилось в Верховной Раде, серьезно.

Тем временем, есть все основания говорить, что это спектакль. Реальных действии не предусматривается. Вторжения Польши на Украину или присоединения западных областей Украины к Польши никто не планирует.

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К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит польский политолог Матеуш Пискорский.

Дуда в очередной раз подчеркивал, что намерен бороться за вступление Украины в Евросоюз. Напомним, подобного рода обещания звучали в период государственного переворота 2014 года и даже до событий, названных некоторыми Евромайданом. Любопытно, что все эти обещания давали представители стран, которые в ЕС ничего или почти ничего не решают: Польши, Литвы или Великобритании, готовящейся к Брэкзиту, и даже не члена ЕС США.

За три дня до выступления Дуды в Верховной Раде президент Франции Эммануэль Макрон, а затем канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что вопрос вступления Украины в Евросоюз перспектива не нескольких месяцев или даже лет, а скорее десятилетий.

Вопросы расширения ЕС принимаются в Берлине и Париже, а не в Варшаве, которая по многим вопросам остается изгоем в Европе, особенно в связи с действиями существующего авторитарного режима.

Дуда пообещал, что он намерен до последнего добиваться членства Украины в ЕС. Таким образом польский президент готовит себе работу после завершения второго срока на посту главы государства в 2025 году. Тогда Дуда, как это сейчас делает бывший президент Александр Квасьневский, начнет читать лекции про необходимость евроинтеграции Украины. Не бесплатно. Он сможет этим заниматься, подрабатывая у разных фондов и украинских олигархов.

При этом следует признать, что вступление Украины в ЕС крайне затратно, невыгодно и дорого, а еще рискованно с точки зрения безопасности. Поэтому его в обозримом будущем просто не будет.

Некоторые заявления Дуды в Киеве опять возобновили дискуссии о тем, как Польша намерена вернуть себе Восточные Кресы. Риторика про отсутствие границ, единение наводит на мысли о тем, что у Варшавы существует секретный хитрый план возвращения во Львов или Ивано-Франковск (бывший польский Станислав).

Здесь стоит напомнить: у Польши нет геополитической и даже внешнеполитической субъектности. Поэтому Варшава будет нести ответственность за бывшие Кресы только в случае, если такой приказ отдадут в Вашингтоне и Лондоне. Разговоры о мире без польско-украинской границы ничего не стоят. Тем более, что любая попытка открытия границы будет попыткой разгерметизации внешней границы Евросоюза. Такого решения самостоятельно Варшава принимать не сможет.

И под конец немножко юмора. Анджей Дуда рассмешил многих, когда говорил про многовековую историю польско-украинских отношений забывая о тем, что про украинский народ впервые заговорили в XIX веке, а про государственность только после Первой мировой войны. Комедийный актер Зеленский в свою очередь заявил, что Украина намерена признать гражданам Польши особый статус.

У многих украинцев это вызывает не очень позитивные ассоциации. На самом деле, чиновники офиса президента в Киеве уточнили, что речь о тем, чтобы поляки пользовались теми правами, которыми пользуются украинские беженцы в Польше. Пока желающих переехать на Украину среди поляков не замечено. А государственные посты поляки могут занимать после переворота 2014 года без ограничений. Вооруженные силы могут вводить на основании других договоров.

Вопрос политического решения в центре дестабилизации Восточной Европы. Ну а центр находится в столицах англосаксов.