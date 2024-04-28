Взгляд из воюющего Донецка: «Диктант Победы» должен стать другим

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Ежегодная акция «Диктант Победы» должна нести актуальную для условий СВО идеологическую нагрузку, а не быть просто подобием викторины «Что? Где? Когда?».

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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…Я тоже написал «Диктант Победы». В этом году вопросы оказались даже сложней. На 5 вопросов из 25 я не смог ответить. Хотелось бы, чтобы в следующем году вопросы по «Диктанту Победы» вовлекали нас в суть и открывали что-то новое. Всё-таки это не проверка эрудиции в «Что? Где? Когда?».

Вопросы должны раскрывать суть происходивших событий. К примеру, как в центре Европы вообще мог появиться фашизм, да ещё в Германии, которая по итогам Первой мировой войны не должна была иметь армии и флота? Кто накачал мышцы фашистской Германии, позволил ей без каких-либо споров создать мощные войска, аннексировать Австрию и потом Чехословакию, где Судетская область была самым крупным промышленным регионом с известным заводом «Шкода», где производилось столько же военной продукции, сколько во всей Великобритании? Почему, видя немецкие амбиции, страны Запада с 33-го по 1939 год лили на партию Гитлера денежный дождь? В конце концов, почему на Нюрнбергском процессе в 1946 году оправдали главного финансиста и банкира фашистской Германии? Да и вообще, почему, когда союзники договорились не задавать на этом трибунале вопросы по одной теме, США как раз не захотели трогать тему финансирования фашистов? Отвечая на это, мы будем лучше понимать суть происходившего и сможем сопоставлять те события с нашими реалиями. Кому на самом деле была выгодна эта война, кто сейчас шатает мировую безопасность, кто начал войну в Донбассе и толкает Украину на самоубийство… Это важно понимать, чтобы наши дети и внуки точно видели суть и могли иметь возможность не допустить повторения этих событий.