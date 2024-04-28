Взгляд из воюющего Донецка: «Диктант Победы» должен стать другим

Алексей Муратов.  
28.04.2024 11:43
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 391
 
Дзен, Донбасс, История, Общество, Россия


Ежегодная акция «Диктант Победы» должна нести актуальную для условий СВО идеологическую нагрузку, а не быть просто подобием викторины «Что? Где? Когда?».

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Ежегодная акция «Диктант Победы» должна нести актуальную для условий СВО идеологическую нагрузку, а не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


…Я тоже написал «Диктант Победы». В этом году вопросы оказались даже сложней. На 5 вопросов из 25 я не смог ответить.

Хотелось бы, чтобы в следующем году вопросы по «Диктанту Победы» вовлекали нас в суть и открывали что-то новое. Всё-таки это не проверка эрудиции в «Что? Где? Когда?».

Вопросы должны раскрывать суть происходивших событий. К примеру, как в центре Европы вообще мог появиться фашизм, да ещё в Германии, которая по итогам Первой мировой войны не должна была иметь армии и флота?

Кто накачал мышцы фашистской Германии, позволил ей без каких-либо споров создать мощные войска, аннексировать Австрию и потом Чехословакию, где Судетская область была самым крупным промышленным регионом с известным заводом «Шкода», где производилось столько же военной продукции, сколько во всей Великобритании?

Почему, видя немецкие амбиции, страны Запада с 33-го по 1939 год лили на партию Гитлера денежный дождь?

В конце концов, почему на Нюрнбергском процессе в 1946 году оправдали главного финансиста и банкира фашистской Германии?

Да и вообще, почему, когда союзники договорились не задавать на этом трибунале вопросы по одной теме, США как раз не захотели трогать тему финансирования фашистов?

Отвечая на это, мы будем лучше понимать суть происходившего и сможем сопоставлять те события с нашими реалиями. Кому на самом деле была выгодна эта война, кто сейчас шатает мировую безопасность, кто начал войну в Донбассе и толкает Украину на самоубийство…

Это важно понимать, чтобы наши дети и внуки точно видели суть и могли иметь возможность не допустить повторения этих событий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть