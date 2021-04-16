«Я им – чтобы с боем взяли Славянск, а они сдались в плен» – Турчинов вспомнил 2014-й

16.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Задушить Русскую весну в Донбассе не удалось, поскольку там «более отравленное местное население», чем в том же Харькове.

Об этом в эфире украинского «5 канала» заявил экс-секретарь СНБО, и.о. президента Украины в первые месяцы после майдана Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, был ли шанс остановить Русскую весну в Донецке и Луганске так же, как это произошло, например, в Харькове.

«К сожалению, на тот момент могли выполнить эти задачи только харьковские бойцы. Там (на Донбассе – ред.) завязалась более сложная система, там было более отравленное местное население, которое более активно использовали как щит для того, чтобы остановить и защитить тех, кто находился в строениях.

И когда они увидели, что всё равно это будет локализировано, они начали вкидывать уже своих спецназовцев, подготовленные группы, одна из которых захватила Славянск, ещё какое-то количество бойцов захватили Горловку, захватили ещё несколько населённых пунктов. И это уже нельзя было квалифицировать даже как сепаратистское заведение, это уже нельзя было квалифицировать как массовые беспорядки, потому что они забросили уже подготовленных бойцов с достаточно серьёзным оружием – пулемёты, гранатомёты, автоматы. И то уже было фактически военное вторжение», – утверждает Турчинов.

«Когда был захвачен Славянск 12 апреля, и я дал команду провести локальную антитеррористическую операцию, собрать «Альфу». Более того, мы усилили эту «Альфу» военными подразделениями, и была задача выбить этих спецназовцев из Славянска и освободить город. И они шли колонной на выполнение этого задания. Это была не масштабная АТО, а локальная – исключительно освободить Славянск.

Их продвижение остановили гражданские, они по телефону: «Нас не пускают», как не пускают – вперёд, давай! И пока они всё никак не могли продвинуться дальше, российские спецназовцы их обошли и просто расстреляли», – рассказал экс-секретарь СНБО.

В то же время боевиков добробатов «кровавый пастор» вспоминал с особой теплотой.

«Они были мотивированы, они шли, понимая, что могут не вернуться, понимая, что с автоматом против танка сложно воевать, но другого варианта не было. В то же время наши подразделения вооруженных сил должны были научиться воевать.

Главная для меня была трагедия, колоссальный для меня был удар, когда я дал приказ десантникам 25-й бригады через Краматорск в тыл, чтобы они зашли и с боем взяли Славянск, а их без единого выстрела разоружили. Они, не сопротивляясь, отдали оружие и сдались в плен», – с горечью припомнил бывший и.о. президента Украины.

«Отдали тяжелое оружие, отремонтированные бронетранспортёры, миномёт «Нона», что-то ещё самоходное. Представьте себе, вместо наступления на Славянск, мы видим, как на нашей военной технике с российским флагами российские солдаты, эти бандиты, которые им помогали, позируют перед телекамерами. Я тогда в сердцах дал команду расформировать 25-ю бригаду, и ко мне ветераны пришли и сказали: «Александр Валентинович, они кровью смоют этот позор». Так и вышло», – жаловался Турчинов.