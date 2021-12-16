«Я не могу больше это слушать!» – Ведущий в США сбежал из эфира, не выдержав спора с Россией

16.12.2021  15:42 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Цензура
Новости Украины

Телеведущий американского телеканала буквально сбежал из эфира, не выдержав спора с российским политологом Сергеем Марковым, когда тот начал приводить неудобные для западных пропагандистов аргументы.

Об инциденте сообщил сам Марков в своем блоге, однако отказался указывать название телеканала, сославшись на то, что редакция должна сама разобраться в том, как реагировать на поведение ведущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Телеведущий американского телеканала буквально сбежал из эфира, не выдержав спора с российским политологом Сергеем...

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«Я был в эфире телеканала по теме возможная война России и Украины. Телеканал американский. Название пока говорить не буду. Не из лидеров. Тема острая. И известно же редакторам, что моя позиция жесткая. А именно, что война такая невозможна, а возможно только освобождение. Да и 70% «самой сильной армии Европы» быстро примут правильное решение, спасающее и их самих и их родину.

Что тут началось! Ведущий начал меня перебивать, кричать что-то. Буквально бесноваться.  Но вы же знаете, что у нас не только железная логика аргументов, но и готовность отстаивать свою точку зрения. С этой железной логикой и со стальной волей.

В результате ведущий с криком «Я не могу это больше слышать» бросил микрофон и наушники, и выбежал из студии. А все же идет онлайн, поэтому начальники эфира не сразу там поняли, что форс-мажор, что ведущий сбежал.

Я, чуть подумав, просто продолжил излагать свою точку зрения. Тем более, что там участвовали и коллеги из Киева – им точно это полезно послушать. Да и эфир идет, люди смотрят.

И когда я уже после длинного монолога  подумывал, что нужно бы самому передать слово коллегам из Киева, чтобы они могли ответить на мои аргументы,  – организаторы очнулись и прервали трансляцию.

Это был, безусловно, запоминающийся эфир! Сюрреализм. Но рейтинг это им, думаю, поднимет. Без скандала нет пиара», – написал Марков.

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