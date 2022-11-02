Яценюк набросился на Орбана: «Может ты забыл 1954 год?!»

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Новости Украины

В то время, как «смертельно необходимо по всем направлениям поддержать» Киев, чтобы Украина и Европа пережили зиму, Россия спокойно торгует со всем миром и зарабатывает триллионы долларов, несмотря на санкции.

Об этом в ходе «киевского форума по безопасности» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него (Путина – ред.) огромные импортные и экспортные операции со всем миром. The New York Times только что опубликовал огромную статью, в которой описана российская торговля с миром. И эти цифры невероятны! Они получают миллиарды, триллионы долларов! Даже больше, чем в прошлом году, несмотря на санкции. Кроме финансирования российской военной машины через продажу газа и нефти, есть ещё ряд тех, кто поддерживает Россию даже внутри ЕС! Как могло произойти так, что премьер-министр Венгрии, которая является членом ЕС и должна быть образцом демократии, имеет такие сильные связи с агрессором? Может он не помнит 1954-й, когда Советы вторглись в Будапешт? (на самом деле, в 1956-м – ред.)», – возмутился Яценюк.

Он призвал к всеобщей консолидации в помощи Киеву, иначе, если Украина не переживёт зиму, это станет «крахом для всего мира».

«Мы – Украина, Европа и мир, должны пережить эту зиму. Посмотрите: инфляция высокая, процентные ставки высокие, свободный мир столкнётся с рецессией. Украина под невероятным экономическим давлением и в чрезвычайно сложной ситуации! Благодаря нашим западным партнёрам, мы на плаву. Однако мы не можем проиграть в этой экономической войне», – страдал кролик.

«Для победы необходим консолидированный и всеобъемлющий подход к поддержке Украины, начиная с военной помощи и заканчивая решениями вопросов с энергоснабжением, снабжением водой, функционированием канализационных систем, вопросами экономики и даже продовольствия, логистики и транспортировки. Короче говоря, для Украины и для мира нет иного варианта, кроме победы. Точка. Иной опции нет», – истерично добавил экс-премьер.