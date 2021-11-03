Ярош собирается формировать новые карательные отряды

03.11.2021 09:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В ближайшее время ВСУ займутся формированием новых националистических подразделений и воспитанием украинской молодёжи в соответствующем духе.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил основатель запрещённого в РФ «Правого сектора» советник главкома ВСУ Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На посту советника главнокомандующего ВСУ я буду реализовать некоторые проекты, которые предложены мной, и у главнокомандующего есть определённые планы. Во-первых, привлечение добровольческого потенциала к деятельности ВСУ, во-вторых, работа с украинской молодёжью. Я назначен на пост только первый день, поэтому нужно ещё войти в курс дел, но дел очень много, и я уверен, что мы будем реализовывать проекты», – сказал он.

Кроме того, нацист отметил, что на посту советника главкома ВСУ он собирается формировать и организовывать подразделения из экс-боевиков «АТО», воевавших в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

«Я являюсь добровольцем с весны 2014 года. Соответственно за это время, пока я находился на разных должностях, в разных подразделениях, через меня прошло около 10 тысяч человек. Соответственно, когда было весеннее обострение большинство этих людей готовы встать в строй. Сейчас для нас очень важно всех этих людей подсчитать, организовать и направить», – заключил Ярош.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что основатель запрещенного в РФ «Правого сектора», а ныне главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош назначен советником Главнокомандующего ВСУ.

Кроме того, в Киеве отметили, что назначение основателя «Правого сектора» Дмитрия Яроша советником главкома ВСУ связано с желанием Владимира Зеленского подстраховаться и контролировать радикальных украинских националистов.