YouTube встал на сторону Гитлера в информационной войне против России

26.03.2021, Москва, Елена Острякова

Ограничение просмотров документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» на Youtube является частью информационной войны против России и Белоруссии.

Об этом в эфире БелРосТВ заявил председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это чужая платформа. Почему мы, арендуя песочницу, думаем, что там будут играть в наши игры. Там играют в свои игры и наши совочки, извините за такую метафору, оттуда, конечно, выкидывают. Чему мы удивляемся? Идет война. Это одна из фаз войны.

И то, что ограничили просмотры, они просто пытаются подавить нашу огневую точку. С другой стороны, это признание того, что ржевский воин встал и стал воевать. Он воюет сейчас – совокупный воин. Миллион погибших встал на нашу сторону, на сторону памяти.

Нам необходимо крепить информационную безопасность. Из наших детей делают взрывные бомбы, засыпают туда информационный порох вражеский и на пультике потом взрывают им головы – они выходят на улицы. А этот фильм работает на изъятие детонаторов из сердец наших детей», – заключил Давыдько.

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к документальному фильму о Ржевской битве «Ржев. 500 дней в огне». Картине присвоили возрастной рейтинг 18+.

Эту документальную ленту «Комсомольская правда» сняла по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии. Выход фильма приурочили к 23 февраля 2021 года. После премьеры на телеканале «БелРос», он был выложен для свободного просмотра на YouTube.