За новую Конституцию России будут голосовать 1 июля. Почему Путин выбрал эту дату

02.06.2020, Москва, Вадим Егоров

Граждане России 1 июля примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

«Бюджетный процесс в России происходит именно в июле, – поясняет политолог Олег Бондаренко. – Чтобы заложить в бюджет следующего 2021 года те социальные гарантии, которые Путин обозначил в социальных поправках к Конституции, делать это нужно не позже чем в июле, потому что в июле происходят бюджетные чтения, верстается бюджет».

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По прогнозу эксперта, к 1 июля Россия уйдет от пика пандемии коронавируса, и сможет окончательно выйти из режима карантина и различных ограничений.

«Это будет своего рода праздник для людей, – считает Бондаренко. – Надо понимать, что голосование будет длиться целую неделю, и люди смогут проголосовать не только 1 июля. Этот процесс должен быть, безусловно, завершен, потому что долго проходили общественные слушания, дискуссии, обсуждения».

Также политолог заметил, что к тому времени пройдут парламентские выборы в Сербии (21 июня), в Северной Македонии (5 июля), в Хорватии (5 июля), состоится второй тур региональных выборов во Франции (28 июня).

«То есть весь мир начинает не с футбола, а с выборов. И Россия в этом смысле находится в общемировом тренде», – отметил глава Фонда прогрессивной политики.