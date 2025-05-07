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Россия может очень жёстко ответить на возобновление американской помощи Украине.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США выделили Украине 350 миллионов долларов на обучение пилотов и поддержку F-16, что очевидно никак не связано с поиском мирного решения. Была еще сделка на 50 миллионов долларов на другую военную помощь. Там были новые ракеты для системы ПВО «Пэтриот». Так что, похоже, мы увеличиваем нашу помощь. Если вы на стороне России и общаетесь с Белым домом и администрацией, то понимаете, что это основная причина конфликта. Теперь мы видим, что мы все дальше и дальше отходим от возможности договориться», – пожаловался ведущий, и попросил гостя прокомментировать.

«Во-первых, я не уверен, что президент Трамп понимает последствия такого пакета помощи. Я не знаю, насколько он в курсе. Я имею в виду, что люди в Вашингтоне, связанные с оборонной промышленностью, будут этому рады, потому что это снова принесет деньги американскому оборонному комплексу. Но это фактически сводит на нет любую возможность нормализации наших отношений с Россией. А я думал, что президент Трамп хочет нормализовать отношения с Москвой. Это все очень разочаровывает», – сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что руководство России изначально не рассчитывало на успех мирных инициатив Трампа.