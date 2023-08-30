За время контрнаступа Украина потеряла 10 тысяч только пропавшими без вести – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
30.08.2023 19:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


За 90 дней лобовых атак на Запорожском направлении украинская армия потеряла, минимум, 30 тысяч человек.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За 90 дней лобовых атак на Запорожском направлении украинская армия потеряла, минимум, 30 тысяч...

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По мнению Соскина, 10 тысяч украинцев не имеют даже останков своих погибших родственников.

«Сегодня мы имеем уже 30-е августа, осталось пять дней – будет уже три месяца так называемого контрнаступления, погибло за эти три месяца где-то, минимум, 25-30 тысяч украинцев. Все, их нет, молодых ребят, значительная часть из которых даже не создала свои семьи и не продлило род. Вот – результат действий Зеленского.

10 тысяч в Украине, у которых погибли их близкие, дети, сыновья, отцы не имеют останков своих близких. Зеленский, а сколько тысяч вообще не могут похоронить своих людей, потому что дома лежат у них или в морозильниках, или стоят в урнах с прахом, потому что ты, Зеленский. Где этот будет национальный мемориальный комплекс, где будут этих героев хоронить, где?», – вопрошает Соскин.

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