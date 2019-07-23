«За життя»: Эпикфейл вместо эпиквина

23.07.2019, Киев, Сергей Устинов

Разбор электоральных полетов более удачливого, чем ахметовский Оппоблок, наследника Партии регионов – Оппозиционной платформы «За життя» – следует начать с того, что ее предвыборная кампания задумывалась, как эпиквин, но вместо «реванша», о котором мечтали вслух сторонники Медведчука, Бойко и Рабиновича, обернулась гигантским эпикфейлом.

Позиционировавшейся в качестве «партии мира и юго-востока» команде не помогла ни запоздалая концентрация телеканалов в руках соратников Медведчука, ни анонсированный, но так и не состоявшийся на одном из этих телеканалов телемост с Россией. Ни последовавший вслед за этим загадочный обстрел другого телеканала из гранатомета. Ни вояжи лидеров партсписка в Россию и аудиенция лично у Путина. Ни российские вип-агитаторы в лице Медведева и Миллера. Ни презентация в Страсбурге «программы достижения мира на Донбассе», подававшейся в качестве альтернативы официальной линии президента Зеленского. Ни активное соблазнение электората перспективой получения российского газа со скидкой в 25%. Ни, наконец, армия ботов в соцсетях.

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В ночь подсчета голосов лидеры ОПЗЖ должны были по всем законам жанра прослезиться. Потому что результат оказался немногим больше результата Юрия Бойко на президентских выборах тремя месяцами ранее. То есть, суммарный КПД работы всей гигантской партийной машины составил всего чуть больше 1% прироста голосов. Эта политическая гора родила даже не мышь, а карликовую мышь.

Почему так вышло? Конечно, есть соблазн простого ответа – мол, всему виной обрушившее рейтинги присутствие в списках ОПЗЖ одиозного националиста Ильи Кивы и «12-ти друзей Порошенко» во главе с «теневым мэром Киева» Вадимом Столаром, чье имя стало в СМИ синонимом столичной коррупции. Но вряд ли только эта чертова дюжина персонажей умножила на ноль надежды Медведчука на электоральный рывок.

Если посмотреть на ту часть списка, к которой претензий у критиков обычно не возникает, мы увидим что это – те еще «оппозиционеры». Сергей Левочкин – один из организаторов первого этапа Евромайдана. Его сестра Юлия, один из кураторов «евроинтеграции» при Януковиче. Нестор Шуфрич – во времена Януковича «забалтывал» невыполнение обещания с русским государственным языком, а зимой 2014 года ходил на заседания Верховной Рады, помогая легализовать переворот. Вадим Рабинович, по данным Олега Царева, близкий друг Петра Порошенко. Люди олигарха Фирташа, который, как следует из материалов в Wikileaks, клялся в посольстве США в своих антироссийских настроениях…

А как вели себя эти оппо-олигархи в Верховной Раде после Евромайдана? Набрали в рот воды, когда националисты голосовали за исключение термина «Великая Отечественная война» из законодательства? Покорно переходили на мову по требованию нацистов, как Наталья Королевская?

Сравните это трусливое поведение с тем, как билась за интересы Галичины фракция «Свободы» при Януковиче. Каких трудов тогда стоило, казалось бы, всесильным «регионалам» провести через Верховную Раду даже половинчатый языковой закон Колесниченко-Кивалова!

Избирателю давно очевидно, что для старых «бело-голубых» – оппозиционная повестка не более чем ресурс, используя который можно получить свою долю власти, растолкав локтями конкурентов. Недаром обе части расколовшегося Оппоблока до сих пор яростно обличают друг дружку за игру «на лапу» Порошенко в бытность того президентом.

Многие думают, что экс-регионалы могли бы прыгать выше, если бы не раскол и раздрай в их рядах и вытекающее из него распыление сил. Мол, собраться бы всем в единый кулак, и вот тогда…

Сторонников этой версии можно огорчить: никакого «вот тогда» не получилось бы и в этом случае. В качестве базового примера можно взять Днепропетровскую область – электоральное ядро «нового юго-востока». Победитель выборов – партия «Слуга народа» набрал там почти 60%. ОПЗЖ – на втором месте с четырехкратным отставанием от лидера – около 15 %. Ахметовский Оппоблок и того меньше – всего 4,7 %.

Если представить себе гипотетическое объединение этих сил в единый фронт и добавить к ним для чистоты эксперимента 3%, полученные в области партией Шария, получается всего 21%. Никакая победа все равно не вытанцовывается, а отставание от лидера остается удручающим и в этом случае.

А между тем, в марте этого года один только Юрий Бойко получил на Днепропетровщине почти столько же – 19%. Так какого еще кумулятивного эффекта не хватает экс-регионалам? Вопрос, конечно, риторический.

Схожая картина в Одесской области. Там у экс-регионалов дела обстоят чуть получше – ОПЗЖ собирает 23%, в то время, как у «Слуги народа» – почти 50 %. А низкая явка – и свидетельство неспособности мобилизовать собственные группы поддержки, и неверия избирателей именно ОПЗЖ. Ведь те, кто доверяет «Слуге народа», на выборы пришли. Остальные просто не увидели смысла в походе на участки. Не за Киву же им голосовать, а разговоры о газе в разгар жаркого лета – мотивация, прямо скажем, слабоватая.

Единственный регион Украины, где экс-регионалы соревнуются с Зеленским в относительно равных весовых категориях – это подконтрольные Киеву половинки Донбасса. Но делать на них ставку – путь к однозначной маргинализации и превращению из бывшей «партии юго-востока» в партию одной лишь Донецкой области – так же, как порошенковская «Евросолидарность», растеряв рейтинги, стала «партией Львовской области».

Играет свою роль и личность самого Медведчука. Легче перечислить тех украинских политиков, с которыми он дружен, чем тех, с кем он имеет или имел конфликты. Многие из тех, кто попал под российские санкции, считают виновным в этом лично Медведчука.

Почему не сработала ставка на поддержку Москвы? Плоды массированной пропаганды дают о себе знать – сегодня лишь 12% украинцев заявляют социологам о своем хорошем отношении к российскому президенту. По странному совпадению, именно столько набрала на последних выборах ОПЗЖ.

Но разве кто-то пытался переломить ситуацию в информационном пространстве? Ведь те же самые каналы Медведчука (как, кстати, и ахметовская «ТРК Украина»), которые националисты клеймят «рупорами вражеской пропаганды», продолжают риторику украинского мейнстрима об «оккупантах», «аннексии», «сепаратистах».

Что будет в новой Верховной Раде? Честно говоря, верится с трудом, что партия Бойко-Медведчука сможет стать настоящей боевитой силой юго-востока, а не беречь дорогие костюмы и продолжать «договорняки» с националистами, подкидывая при голосованиях нужные режиму голоса.

Впереди на Украине новая кампания – выборы в местные советы и последующая драка вокруг планов по распродаже черноземов в угоду МВФ. Хороший шанс для ОПЗЖ «расчехлиться», исправив старые ошибки. Если, конечно, и самим партийцам, и их партнерам в Москве действительно нужен эпиквин.