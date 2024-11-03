«Зачем нам этот Донбасс такими жертвами?» – на Украине меняются настроения

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В боях за территорию ДНР решается судьба существования всей Украины, а не вопрос контроля над Донбассом.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спросите Юру, а зачем нам вообще освобождать Донбасс? Ради чего? Ради населения, ради ценных территорий? Может, ради великого культурного наследия Донбасса? Зачем все эти жертвы на данном этапе?» – озвучила пропагандистка канала Янина Соколова вопрос подписчика.

«Хочу сказать, что у нас не идёт сейчас борьба за освобождение Донбасса. Вообще такого нет на фронте. Сейчас есть борьба за то, чтобы уцелела Украина, которую очень быстро могут полностью уничтожить, захватить бо́льшую её часть. Вот за это идёт борьба. Здесь речь не о Донбассе», – ответил Бутусов.