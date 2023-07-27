Зачем России Африка? Запад и либералы уже злятся

Западные СМИ, а вслед за ними либеральный СМИ-иноагенты с утра поспешили сообщить, что петербургский саммит Россия-Африка провалился. Сухая статистика легко опровергает этот тезис.

На саммит приехали представители 49 из 54 стран Черного континента, в том числе 17 президентов, 10 премьер-министров, 17 вице-премьеров, 5 на уровне послов. И это при том, что США и ЕС оказывали на свои ускользающие колонии колоссальное давление. Из-за этого 23 страны в последний момент понизили уровень представительства.

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Политолог Юрий Баранчик перечисляет в своем тг-канал сферы, в которых Африка заинтересована в России: продовольствие, технологии добыча полезных ископаемых, поставки оружия, освоение космоса.

«Африке общаться с Россией проще, дешевле и безопаснее, чем даже с Китаем – и тем более с Западом. Русским колониализм чужд в принципе, в неграх мы всегда видели таких же людей, а значит, умеем строить равноправные отношения», – написал в своем тг-канале Баранчик.

Экономист Михаил Делягин уточняет, что российские технологии для Африки предпочтительнее западных.

«Нужно понимать, что они не справятся с очень сложными технологиями. Те технологии, которые у нас есть, это то, что нужно Африке. Второе – это большое количество товаров. Например, простые рыбные консервы во многих африканских странах – это дикая ценность. И они платят за них. Это инвестиции. Все, что я сейчас назвал, может дать и Китай. Но Китай часто отталкивает местные элиты, жителей своей жесткой политикой. А мы как раз те, кто привык договариваться», – пишет Делягин.

Американист Малек Дудаков указывает на то, что за последние 15 лет товарооборот между Африкой и США упал в 2 раза – со 120 миллиардов долларов до 60 миллиардов, в то время как у Китая он вырос до рекордных 300 миллиардов долларов.

«Вашингтон упустил момент в борьбе за Африку. И в диапазоне 10-15 лет вся Африка вполне может перейти на торговлю в юанях – став пионером на пути дедолларизации мировой экономики», – пишет Дудаков.

У России товарооборот с Африкой пока всего 18 миллиардов, но Москва стремится его повысить. Это выгодно для стран континента, считает политолог Сергей Марков.

«Чем выше конкуренция за ресурсы Африки, тем выше цена на ресурсы Африки. Сейчас за эти ресурсы конкурируют ЕС, Британия, США, Китай. Подключение к конкуренции и России повысит цену ресурсов стран Африки и даст им дополнительную прибыль», – пишет он.

Тем временем ситуация в Африке

Президент РФ Владимир Путин на саммите Африке пообещал многое. И поставки агропродукции и удобрений, в том числе, бесплатные, и технологии в сфере сельского хозяйства, энергетики, и создание в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны, и сотрудничество в области ИТ, транспортной логистики, образования, СМИ. Из 70 соглашений о взаимном признании дипломов и ученных степеней больше всего — с африканскими государствами.

«Президент Путин на форуме “Россия – Африка” каждым тезисом забивал гвоздь в гроб колонизаторов с Запада. Завтра африканская пресса поднимет его рейтинг на континенте на небывалую высоту. Продовольствие, энергетика, дороги, мир, развитие, здравоохранение, образование – этого ждут любые народы мира», – с энтузиазмом прогнозирует политолог Марат Баширов.

Президент в своей речи неоднократно упоминал советский опыт сотрудничества с Африкой. СССР многое делал тогда на континенте без видимой экономической выгоды, только ради дополнительных голосов в ООН. Однако эта поддержка была мгновенно забыта после распада страны. Либералы утверждают, что история повторится.

«Созерцать новости с российско-африканского форума весело – если только не думать о том, что это очередная топка для сжигания крайне скудных российских ресурсов, которые остаются после того, как к столу подходили силовики и клептократы. И эти, многократно обглоданные уже оставшиеся от их пиршеств косточки могли бы выставить от щедрот населению – пошли бы хоть на бульон, но пережигают в топке, чтобы получить красивый дым имперского величия», – злобно пишет уволенная из СГУ оппозиционный профессор Вера Афанасьева.

«Африканская экспансия СССР, по сути, была начисто свободна от меркантильных бухгалтерских расчетов. Она представляла собой геополитическую игру, в которой надлежало перекупить как можно большее число местных царьков. Но не для того, чтоб обеспечить поставки слоновой кости, алмазов, бокситов и рабов, а ради зубовного скрежета западных империалистов. Учитывая одержимость нынешнего начальства советским ресентиментом вообще и зубовным скрежетом в частности, вряд ли стоит ждать от экспансии российской чего-то кардинально отличного. Разве что ресурсы, ввиду известных обстоятельств, могут закончиться быстрее», – мрачно пророчит политолог Вадим Шумилин.

«А с какого рожна так разбазаривается государственное добро? Рейтинг Путина уже и в Африке стали учитывать? Или наши южные партнёры помогут ему выиграть выборы в 2024 году? Зачем вся эта показуха?», – возмущается писатель Владимир Патоков.

Политолог Вадим Трухачев предупреждает об опасностях африканской миграции.

«Есть одна вещь, где Россия должна говорить Африке жёсткое “нет”. Это приём африканских мигрантов. Обучать африканцев в вузах и военных училищах – вещь нужная. Это потом окупится и влиянием, и контрактами. Это та самая “мягкая сила”, над которой надо работать. Но эти выпускники должны в 99% случаев возвращаться в Африку и налаживать жизнь там. Здесь могут оставаться только особо полезные нам единицы, не влияющие на статистику. Не надо повторять опыт Парижа, Амстердама или Барселоны. Это чужие ошибки, на которых надо учиться. В Африку надо идти, но с умом», – пишет он.

А вот писатель Захар Прилепин не настроен пессимистично.

«Россия недвусмысленно претендует на роль мирового глобального лидера. Следующая остановка – Латинская Америка. Однажды настанет такой момент, когда цивилизованный мир вдруг спросит себя: вот на кой черт над сдалась эта Украина?! Зачем мы это всё затеяли?! – или не настанет?», – пишет он.