Зачем Саудовской Аравии атомная бомба

Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией, предусматривающее строительство американских установок по обогащению урана на территории королевства.

Это может сделать Эр-Рияд полноправным членом ядерного клуба для сдерживания Ирана, рассказал «ПолитНавигатору» руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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Стоимость нового соглашения, рассчитанного на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов. Что это значит? Саудовская Аравия, которая до сих пор не имела собственного ядерного топливного цикла, получит технологии обогащения урана. Де-юре – для мирного атома. Де-факто – это первый шаг к обладанию оружейным ураном, если Эр-Рияд решит выйти из Договора о нераспространении.

США пытаются создать систему регионального сдерживания против Ирана, но при этом сами закладывают мину под нераспространение. Теперь у Тегерана появляется формальный повод сказать: «Мы не хуже саудитов, мы тоже имеем право на обогащение». Ядерная гонка на Ближнем Востоке больше не гипотетическая – она становится реальностью.

Для Израиля это двойной удар. С одной стороны – ещё один арабский сосед может получить ядерное оружие. С другой – если Саудовская Аравия станет ядерной державой, Израиль потеряет монополию на атомное оружие в регионе. Именно это десятилетиями было основой его стратегической безопасности.

Эр-Рияд, в свою очередь, получает страховку. После того как Иран продемонстрировал способность наносить удары по целям в Персидском заливе, саудиты поняли: защита США может оказаться недостаточной. Собственная ядерная программа – это гарантия, что Тегеран будет считаться с королевством.

Что дальше? Соглашение ещё должен утвердить конгресс. Там могут возникнуть вопросы – особенно у демократов, которые традиционно критически относятся к передаче ядерных технологий союзникам. Но если документ пройдёт, Ближний Восток войдёт в новую эру – эру ядерного многополярного мира.

США, пытаясь сдержать Иран, могут запустить цепную реакцию, которая приведёт к обратному результату.