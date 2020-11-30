Задержаны убийцы российских военнослужащих

30.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Российские спецслужбы задержали в Чечне двух боевиков, входивших в состав террористических группировок в 1990-е годы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает центр общественных связей ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, задержаны и доставлены в орган предварительного следствия уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек – участники боестолкновения 4 октября 1999 года в составе бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у ст. Червлённая Шелковского района Чеченской Республики, в ходе которого погибли 15 и получили ранения 28 военнослужащих», – говорится в сообщении.

Уточняется, что поиск других участников вооруженных столкновений с федеральными военными, избежавших наказания, продолжается.

Уголовное дело расследуется по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».