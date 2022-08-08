Задолго до Донецка. Как Слобожанщина училась бороться с «лепестками»

Новости Украины

Мы продолжаем публиковать заметки из зоны Специальной военной операции нашего корреспондента Алексея Топорова, который 12 мая присоединился к добровольческому батальону Б.А.Р.С-13 «Русский Легион» .

Сейчас это подразделение ведет бои на Изюмском направлении, занимая позиции на границах Донецкой и Харьковской областей на подступах к Славянску.

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Сегодня опять пришли в расположение с полными руками – мешок молодых помидоров, кабачки, четыре банки с домашними вареньями и джемами. Это было в обед. Утром сосед занес нам домашнего сала. Вчера вечером другие соседи принесли нам хлебопечку со словами: «Пусть у вас будет, у нас все равно электричества нет» (у нас работает бензиновый генератор).

От разнообразных овощей и закруток домик, где мы поселились, буквально трещит. Начштаба ругается: «Не бери ничего, пусть сами кушают, им нужнее». Я бы и рад, но отказать стыдно. По себе знаю, как неприятно, когда не принимают то, что ты даешь от души, будто бы брезгуют. А местные делают нам подарки абсолютно искренне, мы ни о чем их не просим, приносят сами.

Но мы, конечно, тоже не остаемся в долгу. Пришел дед, попросил спичек – дали спичек, а еще и сигарет. Пришел сосед, попросил подзарядить фонарик, мол, старый уже, постоянно разряжается, а иного источника света в прифронтовом селе нет, подзарядили, дали еще и новый, и батарейки к нему. Люди просят лекарств – стараемся находить. Женщины просят перевезти дрова – перевозим. Мама попросила узнать про учебу для дочки в Изюме – съездили, узнали.

Жители Слобожанщины (Харьковской области) видят в нас своих защитников, потому обращаются по любым вопросам. И поддерживают как свою армию. А каково отношение к тем вооруженным бандам, что стояли тут долгие годы под жовто-блакытными флагами?

– Опять укропы «подарки» нам прислали, любят нас, – возмущаются сельчане. – Ну, мы их тоже «любим».

О чем уж это они? Да о том, что сегодня в первой половине дня в небе над селом раздались характерные звуки, появились маленькие белые облачка, с большой скоростью понеслись вниз куски металлической обшивки, а после выяснилось, что огороды местных жителей усыпаны минами-лепестками.

Да, сбрасывать эту опасную гадость на населенные пункты укропы начали задолго до Донецка, просто в Донецке впервые громко заговорили об этом на весь мир. При этом Изюм с окрестностями страдают от этой дряни уже не первый месяц.

А что мы? Ну, специального саперного подразделения под боком не оказалось, потому бойцы «Русского Легиона» выдвинулись на помощь добрым русскими людям Слобожанщины, с которыми уже который год делят быт, радости и горести, своими силами.

Были испробованы разнообразные методы разминирования мин-лепестков – при помощи покрышки и веревки, при помощи подбрасывания бревнышка… в итоге остановились на старом добром расстреливании зеленой гадины, выкрашенной так, чтобы ее было практически невозможно заметить в листве, из автомата. Повозиться пришлось изрядно, только с одного огорода собрали и уничтожили восемь лепестков.

Ну и, конечно, к нам в ответ потянулись с помидорами, закрутками.

Ну а какую память оставил по себе наш нынешний враг?

«Ушли у нас в тероборону несколько неблагополучных, в основном наркоманы и алкаши, – рассказала мне одна местная женщина. – Потом, когда уже зашли россияне, они быстренько побегли. И начались обстрелы. Тогда еще были свет и интернет, и смотрю, они в наших группах пишут: «А это мы по вас из миномета стреляли, ха-ха-ха!».

Так что на Слобожанщине нам рады, а укропам – нет. Что логично, поскольку Слобожанщина – историческая русская земля, а местные укропы – вырусь, выписавшаяся из русских, а потому – теперь этномаргиналы без роду и без племени. Которым теперь здесь места нет – пусть, если не одумаются, насыщают местный перегной, а если ген осторожности, все-таки, возьмет верх – моют унитазы в Польше, то ж вершина эволюционного развития украинства, не правда ли?

Ну а для доброго русского человека не может быть ничего лучше, чем борьба за свободу и воссоединение русских земель. Поэтому-то батальон Б.А.Р.С.-13«Русский Легион» проводит набор бойцов – ему еще предстоит принять участие в очистке от украинских оккупантов Святогорской лавры, Славянска и Краматорска. Всю информацию о наборе можно прочитать по ссылке https://vk.com/event214688209.