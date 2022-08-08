Задолго до Донецка. Как Слобожанщина училась бороться с «лепестками»

08.08.2022  19:59 (Мск), Изюм
Алексей Топоров.  
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Харьков
Новости Украины

Мы продолжаем публиковать заметки из зоны Специальной военной операции нашего корреспондента Алексея Топорова, который 12 мая присоединился к добровольческому батальону Б.А.Р.С-13 «Русский Легион» .

Сейчас это подразделение ведет бои на Изюмском направлении, занимая позиции на границах Донецкой и Харьковской областей на подступах к Славянску.

Мы продолжаем публиковать заметки из зоны Специальной военной операции нашего корреспондента Алексея Топорова, который...

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Сегодня опять пришли в расположение с полными руками – мешок молодых помидоров, кабачки, четыре банки с домашними вареньями и джемами. Это было в обед. Утром сосед занес нам домашнего сала. Вчера вечером другие  соседи принесли нам хлебопечку со словами: «Пусть у вас будет, у нас все равно электричества нет» (у нас работает бензиновый генератор).

От разнообразных овощей и закруток домик, где мы поселились, буквально трещит. Начштаба ругается: «Не бери ничего, пусть сами кушают, им нужнее». Я бы и рад, но отказать стыдно. По себе знаю, как неприятно, когда не принимают то, что ты даешь от души, будто бы брезгуют. А местные делают нам подарки абсолютно искренне, мы ни о чем их не просим, приносят сами.

Но мы, конечно, тоже не остаемся в долгу. Пришел дед, попросил спичек – дали спичек, а еще и сигарет. Пришел сосед, попросил подзарядить фонарик, мол, старый уже, постоянно разряжается, а иного источника света в прифронтовом селе нет, подзарядили, дали еще и новый, и батарейки к нему. Люди просят лекарств – стараемся находить. Женщины просят перевезти дрова – перевозим. Мама попросила узнать про учебу для дочки в Изюме – съездили, узнали.

Жители Слобожанщины (Харьковской области) видят в нас своих защитников, потому обращаются по любым вопросам. И поддерживают как свою армию. А каково отношение к тем вооруженным бандам, что стояли тут долгие годы под жовто-блакытными флагами?

– Опять укропы «подарки» нам прислали, любят нас, – возмущаются сельчане. – Ну, мы их тоже «любим».

О чем уж это они? Да о том, что сегодня в первой половине дня в небе над селом раздались характерные звуки, появились маленькие белые облачка, с большой скоростью понеслись вниз куски металлической обшивки, а после выяснилось, что огороды местных жителей усыпаны минами-лепестками.

Да, сбрасывать эту опасную гадость на населенные пункты укропы начали задолго до Донецка, просто в Донецке впервые громко заговорили об этом на весь мир. При этом Изюм с окрестностями страдают от этой дряни уже не первый месяц.

А что мы? Ну, специального саперного подразделения под боком не оказалось, потому бойцы «Русского Легиона» выдвинулись на помощь добрым русскими людям Слобожанщины, с которыми уже который год делят быт, радости и горести, своими силами.

Были испробованы разнообразные методы разминирования мин-лепестков – при помощи покрышки и веревки, при помощи подбрасывания бревнышка… в итоге остановились на старом добром расстреливании зеленой гадины, выкрашенной так, чтобы ее было практически невозможно заметить в листве, из автомата. Повозиться пришлось изрядно, только с одного огорода собрали и уничтожили восемь лепестков.

Ну и, конечно, к нам в ответ потянулись с помидорами, закрутками.

Ну а какую память оставил по себе наш нынешний враг?

«Ушли у нас в тероборону несколько неблагополучных, в основном наркоманы и алкаши, – рассказала мне одна местная женщина. – Потом, когда уже зашли россияне, они быстренько побегли. И начались обстрелы. Тогда еще были свет и интернет, и смотрю, они в наших группах пишут: «А это мы по вас из миномета стреляли, ха-ха-ха!».

Так что на Слобожанщине нам рады, а укропам – нет. Что логично, поскольку Слобожанщина – историческая русская земля, а местные укропы – вырусь, выписавшаяся из русских, а потому – теперь этномаргиналы без роду и без племени. Которым теперь здесь места нет – пусть, если не одумаются, насыщают местный перегной, а если ген осторожности, все-таки, возьмет верх – моют унитазы в Польше, то ж вершина эволюционного развития украинства, не правда ли?

Ну а для доброго русского человека не может быть ничего лучше, чем борьба за свободу и воссоединение русских земель. Поэтому-то батальон Б.А.Р.С.-13«Русский Легион» проводит набор бойцов – ему еще предстоит принять участие в очистке от украинских оккупантов Святогорской лавры, Славянска и Краматорска. Всю информацию о наборе можно прочитать по ссылке https://vk.com/event214688209.

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