Загнавшей себя в кризис Европе уже не выгодно прекращение войны – офицер США

Вместо увеличения ВПК и обещаний отправить военный контингент на Украину, Европе стоило бы перестать покупать российский газ.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил советский эмигрант, капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот Европа говорит, что она и то даст, и солдат пришлет. А как насчет того, чтобы перестать покупать российский газ? Вот просто начните мирно – перестаньте его покупать за эту цену, за дешевую. Ну, будет вам на 10 долларов дороже в месяц стоить. Но это сохранит сотни или тысячи жизней украинцев, за которых вы так ратуете.

Перестаньте покупать, потому что вы покупаете этот газ, тратите на него миллиарды долларов в России, а потом Украине из 10 миллиардов даете миллиардик. То есть, вы как бы кормите и ту сторону, и эту. Ту сторону вы кормите, этой вы помогаете», – сказал Табах.