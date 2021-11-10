Захарова потребовала от ОБСЕ объяснений

Новости Украины

Несмотря на публичные обещания, украинское руководство до сих пор не предоставило российским консулам доступ к похищенному сотрудниками СБУ наблюдателю СЦКК ЛНР Андрея Косяка.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на публичные обещания главы МИД Кулебы предоставить к нему доступ нашим консульским сотрудникам, посетить они его так и не смогли. теперь им в этом вообще отказано, так как Киев спустя несколько недель вдруг обнаружил у него украинское гражданство. Это девальвирует заявления должностных лиц Украины и показывает степень их – даже не лицемерия, а лжи и абсолютнейшего бесконтрольного хаоса, который творится на территории этого государства и является очень опасным», – сказала она.

При этом Мария Захарова подчеркнула, что сотрудники СММ ОБСЕ, работающие в Донбассе, до сих пор никак не отреагировали и даже не зафиксировали факт похищения наблюдателя от ЛНР.

«Хотя мандат миссии прямо устанавливает, что она должна «устанавливать и докладывать факты, реагируя на конкретные инциденты и сообщения об инцидентах». Наблюдатели с точностью до минуты фиксируют вынужденные задержки, например, при пересечении ими линии соприкосновения. Однако время, проведённое упомянутым представителем Луганска в заключении, беспокоит наблюдателей куда меньше, чем минуты, которые они тратят на ожидание пропуска. Это заданный в том числе и ОБСЕ публичный вопрос, на который мы хотели бы получить ответ», – возмутилась представитель МИД РФ.

Напомним, ранее жители Донецка организовали протест против преступного похищения представителя ЛНР в СЦКК и заблокировали офис мониторинговой миссии ОБСЕ.