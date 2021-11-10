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10.11.2021 21:17
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Дзен, Диверсии, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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Захарова потребовала от ОБСЕ объяснений

Новости УкраиныНесмотря на публичные обещания, украинское руководство до сих пор не предоставило российским консулам доступ...

Несмотря на публичные обещания, украинское руководство до сих пор не предоставило российским консулам доступ к похищенному сотрудниками СБУ наблюдателю СЦКК ЛНР Андрея Косяка.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на публичные обещания главы МИД Кулебы предоставить к нему доступ нашим консульским сотрудникам, посетить они его так и не смогли. теперь им в этом вообще отказано, так как Киев спустя несколько недель вдруг обнаружил у него украинское гражданство.

Это девальвирует заявления должностных лиц Украины и показывает степень их – даже не лицемерия, а лжи и абсолютнейшего бесконтрольного хаоса, который творится на территории этого государства и является очень опасным», – сказала она.

При этом Мария Захарова подчеркнула, что сотрудники СММ ОБСЕ, работающие в Донбассе, до сих пор никак не отреагировали и даже не зафиксировали факт похищения наблюдателя от ЛНР.

«Хотя мандат миссии прямо устанавливает, что она должна «устанавливать и докладывать факты, реагируя на конкретные инциденты и сообщения об инцидентах».

Наблюдатели с точностью до минуты фиксируют вынужденные задержки, например, при пересечении ими линии соприкосновения. Однако время, проведённое упомянутым представителем Луганска в заключении, беспокоит наблюдателей куда меньше, чем минуты, которые они тратят на ожидание пропуска.

Это заданный в том числе и ОБСЕ публичный вопрос, на который мы хотели бы получить ответ», – возмутилась представитель МИД РФ.

Напомним, ранее жители Донецка организовали протест против преступного похищения представителя ЛНР в СЦКК и заблокировали офис мониторинговой миссии ОБСЕ.

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