Захват Украины Западом: Начинается финальная стадия

22.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский хочет добиться прекращения боевых действий в Донбассе, чтобы объявить о прекращении войны и удержать высокий рейтинг, а также получить побольше денег при грядущей продаже украинских чернозёмов. Ни о каком урегулировании разногласий между Киевом и Москвой речи идти не будет – правящий режим продолжит отрыв бывшей советской республики от России.

Об этом в эфире интернет-канала Forpost заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего парламентария, продажа украинских активов приведет к краткосрочному, но значительному повышению уровня жизни в стране, но это лишь усилит отдаление Украины от России.

«Перед Зеленским стоит однозначная задача прекратить войну на Донбассе. В этом смысле, поскольку хуже, чем война, ничего нет, улучшение какое-то будет. Вероятность того, что война будет прекращена, с моей оценки, процентов 80.

Стратегически к чему это приведет – пока лишь к тому, что война прекратится. Украина приняла вектор движения от России, Зеленский устроит большую распродажу, на Украину придут большие мировые корпорации, скупят все, что можно скупить.

Когда-нибудь, лет через 10-20, Зеленского проклянут, как в России проклинают Чубайса, но, тем не менее, этот вектор уже поломать будет весьма сложно.

…Команда Зеленского хочет продать Украину подороже. В состоянии войны продать Украину подороже не получится, поэтому надо прекращать войну, восстанавливать товарооборот, торговлю с Россией. Это не значит, что Россия будет дружественным государством по отношению к Украине. До тех пор, пока будет существовать Россия и Украина, вопрос Крыма будет все время камнем преткновения, и люди на Донбассе с одной и другой стороны – тоже будет та вещь, которую переступить будет весьма сложно…

Если пойдет продажа земли так, как они рассчитывают, в страну придут деньги. Придут ненадолго, не такие большие – конечно же, это в сотни раз меньше, чем стоит реально украинская земля, но этого хватит для того, чтобы поднять уровень жизни, причем существенно, на протяжении трех-семи лет.

На проедание последнего, что осталось на Украине, этих денег хватит. За это время Украина уйдет от России достаточно далеко. Плюс, надо понимать, что тогда мы будем иметь дело не с Украиной, а с международными корпорациями, которые будут обладать Украиной. А они будут свое имущество отстаивать. Атомные станции, железная дорога, порты, металлургия и, конечно же, земля», – заявил Царев.