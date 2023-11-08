«Закон про забрать и украсть»: Киев загрёб под себя военные бюджеты местных общин

Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный.

Как отмечают противники законопроекта, «за» голосовал «тандем «слуг», ОПЗЖ и примкнувшая к ним часть «Голоса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2023 года военный НДФЛ направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: 13 млрд. гривен Госспецсвязи на дроны и т.д. и столько же – в Минобороны на закупку артиллерийских систем. Кроме того, доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд государственного бюджета и направляются на нужды обороны.

Депутат Владимир Мороз горячо призвал голосовать за закон №10037. По его мнению, перераспределение военного НДФЛ даст возможность перенаправить средства из местных бюджетов на армию и остановит беспредел распоясавшихся на местах чиновников.

«Города Украины массово накрыла волна коррупции, целое цунами. И с каждым днем войны это цунами накрывает страну все больше и больше, на местах происходит просто беспредел. Потому что сейчас много вопросов не ко времени, и местные власти этим активно пользуются. Мы много слышим призывов среди органов местного самоуправления, что эти средства нельзя забирать из местных бюджетов в государственный бюджет. Зато забывают привести реальные цифры, что в связи с всеобщей мобилизацией на местах объем сборов соответствующего налога вырос в восемь раз. И вместо того, чтобы потратить деньги по общим потребностям, в городах массово кладут брусчатку. Ребята просят такмед – а мы им мостовую в центре города. На фронте нужны дроны – а мы им асфальт. На барабанах в одном из укрытий предложим поиграть. Это не цинизм. Лучшие сыновья и дочери на поле боя борются за нас каждый новый день, а местные чинуши думают только о своих карманах», – сказал депутат.

При этом, по его словам, чем ближе к линии фронта, тем хуже.

«Там вообще утрачена связь с реальностью. В прифронтовых общинах выделяются миллионы на дороги, в городах у линии фронта: 37 миллионов – Лиманская, 63 – Святогорская, 41 миллион – Доброполье, Кураховская община – 33 миллиона. И это только лето 23-го года. Высаживают цветы в скверах, стадионы ремонтируют. Вечером вместо просмотра фильмов можно заходить в ProZorro, и когда кажется, хуже уже не будет и не может, смотреть закупки коммунальной техники Северодонецким троллейбусным управлением на 40 миллионов. Город более года оккупирован. Кажется, что это все какое-то кино абсурдное и циничное. В церквях Украины отпевают наших героев, а рядом кладут новый асфальт, не забывая часть класть в карман. Это просто перешло все границы», – возмутился Мороз.

«Западные партнеры все больше открыто заявляют озабоченность коррупцией. А мы сейчас зависимы от помощи других стран, от поставок оружия, от финансовой помощи. Мы призываем сохранить жизнь воинов. Дроны и тепловизоры спасают жизни и приближают нас к желанной победе», – добавил депутат.

Однако лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко резко раскритиковала законопроект. По её словам, после его принятия «коррупционный котёл центральной власти» обескровит страну.

«Забирают не только НДФЛ военных, а забирают НДФЛ от всех людей, которые носят погоны. Такого беспрецедентного решения не было никогда. Я не хочу вам напоминать, что сегодня бюджеты общин взяли на себя все то, что не финансирует государство. Лечат раненых, помогают беженцам, ремонтируют разрушенное врагом жилье, ремонтируют разрушенные врагом дороги, держат общину всеми возможными силами и средствами, какие только есть. И сегодня забрать эти деньги у местных общин, это означает, в том числе и военных оставить без оперативной немедленной помощи, которую местные общины оказывают как воинским частям, так и теробороне, так и ДФТО (добровольческое формирование территориальной общины – ред.). Мы что, не знаем, что первые, к кому идут военные, чтобы получить помощь, – это местные бюджеты, и они ее получают. И то, что вы сейчас забираете это в коррупционный котел центральной власти, вы практически обескровливаете жизнь всей страны», – заявила Тимошенко.

Деньги же на дроны, по её словам, найдутся.

«Возникает другой вопрос, что стране нужны дроны. Очевидно, нужны. И нужны не сейчас, через два года войны, а с первого дня войны. Давайте посмотрим на бюджет и просто посмотрим, можем ли мы где-то эти деньги взять, не трогая территориальные громады. Можем взять», – заверила депутат.

Экс-президент Украины, ныне лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко рассказал, что в Одессе инициативу уже назвали «законом про забрать». Со своей же стороны он охарактеризовал законопроект как похороны самоуправлению и реформы децентрализации.

«Если мы принимаем этот закон, мы не даем средства на то, чтобы строить фортификации – то, что сегодня нужно. Ну, посмотрите, мы же видим, что сегодня такое фортификации, во время этой войны. Вместо того, чтобы сейчас готовиться, готовить нашу возможную защиту на самых опасных направлениях, мы забираем эти средства. И для чего? Как сказал с трибуны Петр Порошенко, закон про забрать. Так я добавлю: закон про забрать и украсть. Забрать и украсть. В такой момент, такие важные средства!» – поддержал Порошенко его однопартиец Алексей Гончаренко.

Депутат Артур Герасимов также заявил, что за законопроект голосовать «категорически нельзя» и посетовал на то, что «громадам» прифронтовых городов будет не на что воздвигать фортификационные сооружения.

«Там полностью не учтены интересы общин, которые находятся на линии фронта или на прифронтовых территориях, полностью. Вы забираете у них деньги, и вместо того не предлагаете реально ничего. Они должны идти на поклон в Киев. Второе. Сейчас из-за местного самоуправления скорость получения помощи бригадами составляет дни, максимум недели. Если вы проголосуете этот закон, это будут месяцы, минимум, 5-6 месяцев. И третье. Сегодня надо значительную часть этих средств направить на создание фортификационных сооружений и оставить, и обязать это делать местные власти», – сказал Герасимов.

Тем не менее, законопроект был принят в целом 253 голосами.

При этом, как признались сами порошенковцы, горячо критиковавшая закон «Европейская солидарность» воздержалась.

«Речь идет о перераспределении почти 200 млрд грн военного НДФЛ из громад в спецфонд якобы на закупку дронов и изготовление снарядов. Эти средства будут распределены между Службой спецсвязи, которая почему-то отвечает за закупку дронов, и минстратегпром. «ЕС» предлагала оставить 10% общинам, особенно прифронтовым территориям на фортификационные сооружения и бомбоубежища. 30% перераспределить на поддержку конкретных военных подразделений, другие средства перераспределить на МО , которое отвечает за тыловое обеспечение и минстратегию. К сожалению, наши поправки не учли. Закон вступает в силу задним числом, с 1 октября 23. и это удар по местному самоуправлению, и удар по самим подразделениям, ведь они могли оперативно получать из бюджетов местных общин закупленные дроны, машины, колеса, тепловизоры, прочее», – поясняет в своём тг-канале одиозная депутат партии Ирина Геращенко.