Заместитель Шойгу проинспектировал две важные стройки в Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Замминистра обороны Тимур Иванов накануне проинспектировал возведение двух важных объектов в Крыму, которое осуществляется силами военных строителей (компанией «ВСК»).

Первый – так называемый «Новый Херсонес». Уже в сентябре возле заповедника в Севастополе заработает современная школа искусств, рассчитанная на 350 детей, которая будет передана городу. Еще один объект – филиал МДЦ «Артек» детский центр «Корсунь» – должен принять летом 260 детей на первую смену.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Стройка ведется по указанию президента Владимира Путина на территории, где еще недавно была воинская часть – она занимала около 24 га земель.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сносить линию частных домовладений, попадающих в пятно застройки кластера, не будут. Вместо этого владельцев обяжут убрать заборы и привести в порядок фасады домов. Но с гаражами севастопольцам придется расстаться: если они оформлены по закону, будет компенсация, если самойстрой – просто снесут. И

Чиновник заверил, что никаких других зданий кроме как школы искусств, детского центра «Корсунь», музея Античности, археологического центра и музея истории Крыма на территории не будет. Именно для их возведения Минкультуры РФ разрешило в границах охранной зоны музея «Херсонес Таврический» возводить здания до 35 метров высотой. И только на одном участке.

Заместитель Сергея Шойгу после Севастополя отправился на восток Крыма – в Судак, где в бухте Капсель идет строительство образовательного центра «Университет креативных индустрий». Его тоже возводят военные строители, и первая очередь должна быть готова к лету.

«Сейчас, после осмотра площадки, могу с уверенностью сказать, что все работы идут по плану, темп работ хороший. Обсудили многие строительные нюансы и благоустройство территории. Качество выполнения строительных работ находится на контроле Министерства обороны, – подчеркнул Иванов. – На площадке начинается основной этап – будем наращивать количество специалистов. Особо отмечу, что все строительно-монтажные работы ведутся в строгом соответствии с экологическими требованиями».

Образовательный центр станет ключевым проектом «Тавриды.АРТ» и войдет в систему образовательных проектов Росмолодежи. В нем разместятся большие творческие лаборатории на 1500 человек, концертный зал на 400 мест, зал с трансформируемым подиумом для модных показов, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия, репетиционные залы для музыкантов и актеров, танцоров, универсальные аудитории, многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников и дизайнеров, специалистов по анимации, литераторов и представителей других творческих направлений.

К открытию университета также планируется построить пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, зону для питания, многофункциональную входную группу с медпунктом и залами ожидания, прачечную, котельную и административный корпус. Общая площадь зданий – более 42 тысяч кв. м.