22.06.2018, Севастополь, Владимир Гладков

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Запад готовит общество к ядерной войне против России

Западные СМИ замыливают глаза мировой общественности рассказами о том, что ядерная война и ее последствия не очень страшны. Вся эта информационная пропаганда ведется с целью ослабления России.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал известный политолог Владимир Корнилов.

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«Сотни и тысячи твитов, фотографий, которые сейчас распространяют болельщики различных стран, которые ищут этих расистов по России и удивляются, что с ними все обнимаются, целуются, водят их на экскурсии и встречают совершенно не так, как им обещала пресса. И действительно, это солидный удар по всей антироссийской паранойе. Юлиан Рёпке – редактор немецкого «Бильда», известный в определённых кругах и социальных сетях, сделал многое для распространения фейков о России, особенно на украинском и сирийском направлениях.

И он процитировал английских фанатов, которые заявили: «Не верьте своей прессе, нас тут встречают радушием так, как не встречали нигде». Просто представляют, как он скрежещет зубами, когда пишет этот твит, цитируя англичан. План Путина работает, и лично для него это удар. Брешь пробита серьёзнейшая.”, – отметил эксперт.

Он полагает, что сейчас придется столкнутся с новой волной работы западных пропагандистов, которые готовят какую-то серьёзную масштабную провокацию против России, к чему стоит готовиться.

Политолог обращает внимание, что информационная война сопровождается ростом гонки вооружений.

“Мало кто обратил внимание, но с конца прошлого года одновременно в различных западных СМИ появились статьи о том, что и страхи по поводу ядерной войны и её последствий преувеличены, и все эти истории о ядерной зиме – выдумка советской пропаганды, удачно заброшенная в западное общество, а на самом деле ядерная война не так страшна, как придумал Советский Союз.

Эта кампания действительно направлена против России и напоминает Советский Союз в некоторые периоды, когда он вёл очень удачный пропагандистский фронт на Западе и переносил битвы этой самой информационной войны, как положено в любой тактике и стратегии, со своей территории на территорию противника. Сейчас у нас есть целый ряд возможностей, их гораздо больше, чем в 70-е и 80-е годы, для донесения альтернативной и правдивой информации до западной публики, и конечно ими нужно пользоваться», – подчеркнул Корнилов.