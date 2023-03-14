Запад ищет пути выхода из украинского конфликта и запускает «холодную войну-2» – Карасев

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Мир возвращается к периоду «холодной войны» – уже сейчас Запад ищет стратегию выхода из украинского кризиса и будет переходить к попыткам расшатать ситуацию в России изнутри.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что выходит на первый план и становится глобальным? Это глобальное противостояние Запада и России. Политического Запада во главе с США и политического Востока, где Россия, Китай, Иран и другие могут быть. Поскольку война в Украине будет или предполагается, что будет во второй половине 2023 года остановлена, свернута и уже сейчас ищут не победу, чтобы четко зафиксировать, в чем победа, а в чем поражение России, а exit strategy [стратегию выхода], что характерно не для войн, а для конфликтов», – сказал эксперт.

«Cтратегию выхода ищут, а не стратегию победы. Тогда война трансформируется в «холодную», новую «холодную войну», а это прежде всего война культурная, информационная, появление диссидентов, расшатывание внутриполитической ситуации в России и так далее. То есть возвращаемся к тому, что было лет 40 назад», – заявил Карасев.