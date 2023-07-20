Запад может поставить Украину перед фактом перемирия – эксперт

Запад может поставить Украину перед фактом необходимости пойти на перемирие или, в противном случае, заморозить ей помощь.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бондаренко, при этом, перемирие не будет означать мир – это будет лишь шагом к очередному, более жестокому витку войны.

«Мы критически зависимы от наших партнеров в плане поставки оружия, в плане поставки, в том числе снарядов, ракет и так далее. Это первый момент. Второе – мы критически зависимы в плане экономическом, финансовом. У нас практически разрушенная войной экономика, практически не на чем зарабатывать средства, и, соответственно, мы зависимы от вливаний в украинскую экономику, которые на сегодняшний день предоставляют наши партнеры. И если наши партнеры на каком-то этапе скажут, что «все, мы посоветовались и решили, что вам нужно пойти на переговоры», наши политики могут сколько угодно говорить, что мы будем воевать дальше, мы обойдемся без западной помощи, мы сами справимся… “Справимся сами”… если мы сделаем такое заявление, окажемся без спутниковых снимков и спутниковой информации, которая нам предоставляется. У нас нет достаточного количества своих средств для того, чтобы получать нужную нам информацию. У нас нет на сегодняшний день преимущества в самолетах, в авиации над Россией, нет собственного производства многих видов оружия и так далее. А голыми руками, пехотой против хорошо вооруженной армии, которая, кроме всего остального – превышает нас по численности, долго воевать невозможно. Потому, если возникнет вопрос перемирия, Украина вряд ли сможет каким-то образом спорить в этом плане с нашими партнерами. Но вопрос перемирия, тут важно помнить, что, если нас все-таки заставят идти на перемирие, это не будет означать, что будет шаг к миру. Это будет означать первый шаг к более серьезной и более кровавой войне», – заключил Бондаренко.