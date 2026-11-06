Россия, проигравшая «холодную войну» в прошлом веке более умному и изощренному Западу, теперь имеет шанс отыграться.

Об этом ведущий российский специалист по прогностике Сергей Переслегин заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо иметь в виду, что Бжезинского уже нет, Маргарет уже нет. У нас возникает интересная ситуация, когда ты смотришь на Бориса Джонсона и вспоминаешь двустишие: « на вашем фоне даже он фигура ». Надо понимать, что у противника тоже есть проблемы», – сказал Переслегин.

Он считает, что Запад «впервые за очень большой кусок истории столкнулся с абсолютной неадекватностью лидеров стоящим перед ними задачам». Так, на войну он уже потратил в 5 раз больше, чем Россия.

«На данный момент времени я не вижу, чтобы противник был умнее, хитрее, коварнее. И еще в меньшей степени вижу, чтоб он был эффективней.

У него остался достаточно большой наработанный запас, но за последнее время я не вижу изменения этого запаса к лучшему.

А эффективной его политической и промышленной машины в войне выглядит похуже, чем даже у нас», – сказал Переслегин.