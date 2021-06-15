15.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Запад не признает Крым, чтобы не брать Украину в НАТО – экспертное мнение

Новости УкраиныЗападу выгодно не признавать Крым, Абхазию и Южную Осетию, поскольку это дает ему оправдание,...

Западу выгодно не признавать Крым, Абхазию и Южную Осетию, поскольку это дает ему оправдание, почему Украина и Грузия не могут стать членами НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Александр Храмчихин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Храмчихин напомнил, что устав НАТО запрещает принимать в члены организации страны с неурегулированными территориальными конфликтами.

«Есть чисто формальна отмазка, что в НАТО не принимают страны, не урегулировавшие внутренние конфликты. Кстати, Запад, в первую очередь, поэтому никогда не признает Абхазию, Южную Осетию и Крым, потому что это создает внутренние конфликты на Украине и в Грузии, которые урегулированы не будут. Соответственно, их можно не принимать в НАТО. И даже Соединенные Штаты могут сказать, что они бы с распростертыми, но вот другие члены НАТО мешают это сделать. То есть это так называемая Старая Европа, которой это вообще не нужно», – завил Храмчихин.

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