Запад никак не может подвести базу под «нелегитимность выборов» президента РФ

Сделанная Западом ставка на низкую явку на президентских выборах в России, как основании для их нелегитимности, не сыграет. Несмотря на полученные НКО задания вести агитацию за игнорирование голосования, опросы показывают готовность избирателей – как прийти на участки, так и воспользоваться онлайн-процедурой. И единственным поводом для Запада объявить выборы незаконными станет голосование в Крыму и на новых территориях.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, в общем-то, расклад по местам кандидатов мы примерно предполагаем, и наше общество всё прекрасно и так понимает. Единственное, на чём они могут спекулировать – это на явке. Мол, особо никто и не выбирал, проигнорировал выборы, потому что они как бы были там неконкурентные, не демократические. С этой целью – да, вмешаться они могут какими-то хакерскими атаками. Мы надеемся, что наши системы электронного голосования Центризбирком хорошо защитил, и всё пройдёт успешно. Что касается какой-то агитации не ходить на выборы, я лично не наблюдал от тех же иноагентов, либералов, сбежавших из России. То есть они в принципе всё понимают, да и не получится у них никоим образом дискредитировать наши выборы», – уверен Скориков.

При этом, по его словам, на Западе могут перенять украинскую практику не признавать выборы на территории Крыма и новых регионов РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где впервые будут голосовать на президентских выборах в России.

«Но я бы обратил внимание, на чём ещё могут спекулировать на Западе – на голосовании в Крыму, Севастополе и в возвращенных в 2022 году территориях. И заявлять, что голосование на этих территориях якобы незаконно и, соответственно, результаты выборов незаконны. По крайней мере, Украина делала так со всеми выборами, которые происходили в Крыму, начиная с 2014 года. И даже везде в официальных документах писали: «нелегитимная Государственная дума России», или «нелегитимный Госсовет Крыма» и так далее. Я думаю, что такую же затею они попробуют провернуть, может быть, даже в большем масштабе, чем только с Украиной, но и с каких-то там других стран, особо ретивых в этом русофобском проекте. Прибалтике, например, может быть Польша, или кто-то ещё», – заключил Скориков.

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий добавил, что в анализе угроз накануне выборов Службы внешней разведки не отображен важный фактор – нагнетание обстановки со стороны посольств и иностранных граждан.

«Мне кажется, что заявление СВР охватывает какой-то лишь небольшой аспект. Потому что в принципе, если мы посмотрим на происходящее в последние недели полторы-две, это игнорирование приглашения послов, сделанное Лавровым – просто взяли тупо и вообще не пришли. Причём там было не просто приглашение – там была конкретная заявка на предмет их деятельности как раз подрывной и пропагандистской. Дальше пошло от американского посольства, чтобы граждане Америки в ближайшие дни вообще не посещали каких-то массовых мероприятий. Причём намёк идёт и им, и как бы всем остальным, потому что могут быть какие-то террористические акты. При этом, с одной стороны, это может быть чистый такой вброс, а с другой стороны – это может и произойти. И то, и другое мы исключать не можем. И такая опасность до конца выборов сохраняется, но СВР об этом не говорит. А это в принципе опасная ситуация. Она рабочая для нас, начиная с СВО. Но, с другой стороны, она говорит о каких-то таких серьёзных действиях, которые в данном случае в заявления СВР не прозвучали. А их надо, конечно, учитывать, и желательно чтобы люди тоже это понимали», – подытожил Ставицкий.