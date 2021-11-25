«Запад одуреет»: План Тихановской играет на руку Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белорусская политэмиграция придумала оригинальный план по срыву конституционного референдума, который пройдет в Белоруссии в феврале 2022 года по инициативе президента Александра Лукашенко. Она призывает своих сторонников… поучаствовать в мероприятии.

Оппозиционеры должны сделать бюллетени недействительными. Им предлагается поставить крестики напротив всех предложенных в бюллетене вариантов и опустить его в урну для голосования.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это не референдум по конституции, а референдум о недоверии Лукашенко. Давайте сделаем референдум недействительным. Неважно, какие вопросы там будут. Мы понимаем, что этот референдум – фикция, призванная всех обмануть, но мы не можем его проигнорировать», – обратилась к адептам самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская.

Отчасти благодаря этой инициативе Александр Лукашенко уже прогнозирует, что явка на референдуме составит 50-60%. Он распорядился, максимально широко распространить «план Тихановской».

«Они уже выработали план. Я распорядился, чтобы администрация президента его проработала и распространила. Чтоб бывшие видели, чего они хотят. Это посмешище полное – план беглых там, за границей для того, чтобы получить финансирование. Просто смешной. Я видавший виды человек читаю и думаю, неужели Запад одуреет и даст под это деньги», – сказал Лукашенко.