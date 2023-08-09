Запад отказался дать Украине гарантии безопасности

Игорь Шкапа.  
09.08.2023 15:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Политика, Украина


Лидеры ведущих западных стран никогда не говорили о гарантиях безопасности для Украины и не будут этого делать в будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исследователь Гарвардского университета юрист-международник Михаил Солдатенко.

Лидеры ведущих западных стран никогда не говорили о гарантиях безопасности для Украины и не...

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«Какими бы ни были избраны критерии поддержки, нельзя исключать трудности в переговорах Украины с ключевыми партнерами по терминологии и природе обязательств безопасности.

Президент Зеленский и власти систематически используют термин «гарантии безопасности», но от лидеров «семерки» его никогда не звучало. Декларация G7 использует более нейтральную формулировку «обязательства и договоренности по безопасности», – пишет Солдатенко в статье, опубликованной киевским антироссийским интернет-изданием «Украинская правда».

Он обращает внимание, что слово «гарантии» иногда «звучит от мировых лидеров в контексте международной безопасности, например, когда речь идет о НАТО (хотя даже Вашингтонский договор Альянса не содержит слова «гарантии» в своем тексте)».

«Но его употребление в соглашении по Украине маловероятно. Показательна недавняя история: два года назад в ответ на запрос Ирана по поводу «гарантий» выполнения потенциального нового соглашения по иранской ядерной программе представители США отметили: «Нет такого понятия как гарантии; это не в природе дипломатии», – напоминает автор.

По его словам, для Украины оптимальной достижимой формулировкой является термин типа «обязательства по безопасности».

«Более важно определение и детализация термина в сделке, чем его формальное название. Даже если бы английская версия Будапештского меморандума содержала слово «гарантии», это не оказало бы существенного влияния на его эффективность, поскольку само содержание обязательств было слабым. Следовательно, если содержание этих обязательств партнеров будет четко определено и приемлемо для Украины, то и нейтральное название «обязательства» будет приемлемым», подслащивает горькую пилюлю Солдатенко.

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