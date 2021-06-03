Запад пытается предложить Белграду и Приштине вариант ГДР и ФРГ

03.06.2021, Белград, Алексей Топоров

На Западе, наконец, поняли, что президент Сербии Александр Вучич не станет признавать Косово, поэтому решили попробовать вариант «двух Германий».

Об этом сообщает Danas, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил изданию «источник из западных дипломатических кругов», нормализация взаимоотношений между Косово и Сербией в соответствии с моделью, наиболее похожей на прежние отношения между ФРГ и ГДР, снова находится в центре внимания. Так собеседник издания прокомментировал «челночную дипломатию» представителей ЕС и США в диалоге «Белград-Приштина» Мирослава Лайчака и Мэтью Палмера, К этому Запад пришел, осознав, что президент Сербии Александр Вучич не будет признавать Косово, о чем свидетельствует его риторика об усилении давления на его страну.

Накануне президент Сербии должен был неофициально встретиться с Палмером, прибывшим в Белград после визита в Приштину, а сегодня во второй половине дня запланирована встреча Вучича и Лайчака. После этой встречи сербский лидер снова встретится с Палмером, но в «официальной форме». После этих встреч делать заявления для СМИ не планируется.

Согласно неофициальной информации, которую приводит издание, «в последние месяцы появилась идея наиболее влиятельных членов ЕС, в первую очередь Франции и Германии – это урегулирование отношений между Сербией и Косово таким образом, чтобы сербские власти не препятствовали членству Приштины в ООН».

«В отличие от Сербии, которая, как международно-признанное государство имеет собственного посла при ООН, дипломатический представитель Косово не будет называться послом», – пишет Danas. – При этом Сербии не придется удалять Косово со своей карты, точно так же, как бывшая Западная Германия изображала бывшую Восточную Германию как часть единого германского государства».

Утверждается, что администрация нового президента США Джозефа Байдена согласна с этой концепцией, но официальный Вашингтон «был бы очень доволен, если бы Сербия и Косово признали друг друга». При этом источник Danas объясняет, что, несмотря на такие послания о взаимном признании, американцы, «для которых прагматизм является одной из самых доминирующих черт, когда дело доходит до внешней политики, понимают, что сербские власти во главе с Александром Вучичем не согласны на признание, как и упрямый премьер-министр Косово Альбин Курти ни за что не согласится с моделью двух Германий».

«Для Курти любое решение, которое формально не означало бы признания Косово Сербией, является разрушительным, особенно на этом начальном этапе срока его нового премьерства. Однако кто знает, что может произойти в ближайшие месяцы, потому что Курти также осведомлен и о глубоком экономическом кризисе в Косово », – отмечает собеседник издания.

Он добавляет, что «экономика, то есть инвестиции, являются одной из карт, которую играет Запад, особенно Америка».