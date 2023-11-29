Запад уже повесил на стену ружье для Украины – Бортник

Анатолий Лапин.  
29.11.2023 16:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Западные медиа и некоторые украинские политики начали зондировать почву на предмет готовности к переговорам с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные медиа и некоторые украинские политики начали зондировать почву на предмет готовности к переговорам...

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По мнению эксперта, о том, что такие переговоры возможны, говорят прямо или намеками все стороны конфликта. Какие «условия мира» якобы предлагает Россия, он, на всякий случай, не уточнил.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам, очевидно, что эта подготовка обусловлена и факторами смены объемов западной помощи Украине, и тем фактором, что, к сожалению, наша стратегия по перетаскиванию на свою сторону стран юга сегодня не сработала.

Где форум мира, который был анонсирован 200 раз, где следующие встречи? И это Запад входит в период внутренней нестабильности, и это подталкивает стороны к пересмотру общей стратегии войны и возвращению к вопросу про мир. Причем, в камуфлированной форме начинают высказываться условия этого мира. И с украинской, и с российской, и с западной стороны звучат определенные тезисы, которые с одной стороны говорят, что в принципе переговоры возможны, но есть такой и такой-то набор требований», – заявил Бортник, видимо, намекая, что, согласно классике, ружье на стене когда-нибудь снова выстрелит.

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